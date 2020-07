Tempestes, pedregades i un possible esclafit en una tongada de xàfecs que no s'allargarà

Nit de llamps, trons, algunes pedregades i fins i tot un possible esclafit. Els xàfecs han sigut sempre sobtats i de poca estona, però entre ahir i avui han acabat acumulant més de 50 l/m2 en alguns punts. Entre ahir i avui s'han vist pedregades al Moianès, al Berguedà i a la Segarra, però segurament la tempesta més violenta d'ahir al vespre va afectar el Maresme, sobretot Calella i Pineda de Mar, on a part de pedra l'aiguat va anar acompanyat de ratxes molt fortes de vent, en el que per les imatges sembla un esclafit, un descens molt sobtat i violent d'aire que es produeix en algunes tempestes fortes. L'estació particular de l'observador Ferran Vila va poder regristrar un cop de vent de 122 km/h ahir a Calella durant la tempesta

Durant la tarda ja s'havien produït fenòmens violents en altres punts de la Selva o de l'Empordà, per exemple entre Bàscara i Vilademuls, on una tempesta va anar acompanyada també de pedra i vent molt fort. Aquesta nit els Bombers han atès 42 avisos relacionats amb el temps a causa de caigudes d'arbres, pals elèctrics que treien guspires i petites inundacions de baixos. No consta que hi hagi hagut cap ferit. La majoria d'avisos han arribat del Maresme i el Vallès Oriental.

Molt forta tempesta al nord del #Maresme amb fortíssims cops de vent, pluja i pedra. A #Calella cop de vent de fins a 122 km/h, força pedra, temperatura baixant fins els 17,6° i pluja 15 mm pic.twitter.com/9Rc6RMQ2mJ — TempsCalella (@tempscalella) July 2, 2020

Possible escalfit ara a Pineda de Mar, Maresme. Quina bèstia! Vídeo de Pati Navasa pic.twitter.com/W6x4ZQexdQ — Gori Masip (@meteo_garraf) July 2, 2020

#endirecteCalellaCOM #meteoCalellaCOM Alguns veïns s’han vist sorpresos per la pedregada al mig del carrer i han hagut de refugiar-se als portals. pic.twitter.com/5FAsFOaZtH — Calella Comunicació (@CalellaCOM) July 2, 2020

D'entre les quantitats de pluja més abundants entre ahir i avui destaquen (en l/m2):

Vilobí d'Onyar, 68

Lladurs, 65

Tona, 59

Solsona, 50

Vic, 48

Santa Coloma de Farners, 44

PN del Montseny, 41

Cardedeu, 36

Granollers, 35

Malgrat de Mar, 34

Tremp, 33

Olot, 31

Barcelona, 16

Girona, 14

Fins a mig matí encara cauran alguns ruixats sobtats, sobretot en comarques de l'est, però el temps s'anirà calmant. Avui serà un dia mig ennuvolat en moltes comarques de l'est. A primera hora de la tarda encara es repetiran alguns ruixats entre el Ripollès, la Garrotxa, Osona i la Selva, fenòmens més aïllats però encara puntualment forts.

El temps del cap de setmana serà molt diferent. Demà i diumenge predominarà el sol, i ni tan sols hi haurà tempestes de tarda al Pirineu. Aquest dissabte al matí encara hi podria haver intervals de núvols en comarques de Girona i de Barcelona, però el sol s'imposarà ràpidament.

651x366 Diferència pevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència pevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

La tarda d'avui i aquesta nit seran molt fresques, entre avui i demà al matí tindrem l'ambient més fresc d'aquesta setmana, però això no serà més que un parèntesi en l'ambient plenament d'estiu. Diumenge, dilluns i dimarts la sensació tèrmica tornarà a acostar-se als 35 graus, però no hi ha indicis que en general la setmana que ve hagi de ser especialment dura pel que fa a la calor. L'ambient serà clarament d'estiu, però probablement la calor afluixi a la segona part de la setmana.

Avui bufarà tramuntana a l'Empordà, el cap de setmana el vent quedarà restringit a l'extrem nord de la regió. En general demà i diumenge predominaran les banderes verdes a les platges, però al nord de la Costa Brava el mar estarà una mica més alterat que els últims dies.