Torna el fred intens i s'acaben les nevades

Aquest matí encara no havia deixat de nevar al vessant nord del Pirineu, on s'hi acumulen gruixos imponents des de diumenge. A Certascan (cota 2.400), l'estació automàtica del Meteocat ha detectat un augment del gruix de fins a 75 centímetres des de diumenge, a Sasseuva (cota 2.200) i a Bonaigua (2.200) es ronden els 50 cm de neu nova, i més a l'est, a Malniu (cota 2.200), s'arriba ja als 25. La nevada s'anirà acabant durant aquest matí, les últimes hores de precipitació seran de neu a totes les cotes del vessant nord del Pirineu.

Mentrestant davant de la costa central s'han format xàfecs intensos sobre el mar que no han arribat a la costa, però cal tenir en compte la possibilitat d'algun d'aquests ruixats puntuals però intensos durant el dia d'avui, sobretot entre el Baix Llobregat i el nord del Camp de Tarragona. Tant avui com demà seran dies de ruixats irregulars a les Balears, sobretot a Mallorca i a les Pitiüses.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Aquest matí les temperatures sota zero es concentraven bàsicament a les cotes altes del Pirineu, però en general ja ha fet una mica més de fred que ahir. Al migdia les màximes es quedaran clarament més curtes, la baixada serà de més de 5º en alguns indrets interiors. Demà el fred anirà a més, a primera hora glaçarà fort al Pirineu i la temperatura baixarà sota zero també a la majoria de comarques interiors i prelitorals. Ambient de ple hivern tot i que serà un dia amb molt de sol. Al vespre es podrien escapar volves de neu a les Guilleries o al Montseny, nevada testimonial en tot cas. La nit de dijous a divendres els termòmetres tocaran fons.

540x306 Temperatura mínima prevista per a divendres Temperatura mínima prevista per a divendres

El cap de setmana serà força tranquil, el sol predominarà tant dissabte com diumenge, tot i que al Pirineu hi pugui haver alguns intervals de núvols. La temperatura es recuperarà, les nits continuaran seran fredes i amb glaçades en molts indrets de l'interior, però al migdia el termòmetre s'acostarà als 15º en molts casos, sobretot diumenge.

La incògnita del fred siberià

Com ens afectarà el fred siberià que a partir d'aquest cap de setmana s'instal·larà a bona part d'Europa encara és incert, és bastant segur que entre dilluns i dimarts la temperatura tornarà a baixar, com a mínim tant com ho farà entre demà i divendres. Per tant en l'inici de la setmana que ve tornarà la sensació de ple hivern. Entre dimarts i dijous també és bastant probable que arribin precipitacions, per tant no és gens descabellat pensar que aquest hivern encara hi haurà una nova emblanquinada en llocs poc habituals.

De cara al canvi de mes la incertesa encara és més gran. La segona part de la setmana que ve els escenaris possibles van des del fred mes intens d'aquest hivern, fins a temperatures gairebé de primavera. Caldrà esperar per poder entreveure quin panorama ens espera en l'inici del març.