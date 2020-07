Tram final de juliol amb molts dies de calor intensa

Tot i que aquesta matinada hi ha hagut menys núvols, la nit ha estat de mal dormir en molts indrets de la costa. D'entre les temperatures mínimes d'avui es destaquen els 24 graus del centre de Barcelona, els 23 de Sant Carles de la Ràpita i del pantà de Riba-roja, i els 22 del Tibidabo i de Badalona. Aquest migdia la temperatura s'enfilarà bastant més que ahir, sobretot en comarques de la meitat oest. El termòmetre saltarà per sobre dels 35 graus en molts indrets de Ponent i en llocs de les Terres de l'Ebre. A les comarques de Girona, en canvi, les màximes no seran gaire diferents de les d'ahir.

651x366 Temperatures màximes previstes per avui Temperatures màximes previstes per avui

Avui no hi haurà tants intervals de núvols ni tempestes puntuals com en les últimes hores. El sol predominarà i al Pirineu els ruixats de tarda seran més localitzats i més puntuals que ahir. Ahir dilluns els xàfecs de tarda van deixar 5 l/m2 a Viella i 2 a Puigcerdà.

Demà les temperatures seran tan altes com avui, i dijous el termòmetre encara pujarà una mica més, sobretot a prop de la costa. Divendres un canvi de temps farà que el cap de setmana comenci amb molta més fresca al Pirineu, però com més a prop de la costa menys es notarà aquesta refrescada. La baixada del termòmetre s'entreveu puntual, i a partir de diumenge les temperatures tornaran a ser molt altes i, per tant, en conjunt durant el tram final de juliol la calor serà força més intensa del que ha estat en molts moments del mes. Probablement no hi haurà cap situació d'onada de calor, però sí que probablement viurem el període de malestar tèrmic més insistent i difícil d'empassar fins ara.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

Pel que fa a l'estat del cel, demà serà un dia més enterbolit que avui. Els intervals de núvols alts i mitgencs mantindran el cel més variable que avui, però només al Pirineu hi haurà algunes tempestes a la tarda. Dijous les tronades de tarda es podrien estendre fins a la serra de l'Albera i molts sectors de la Catalunya del Nord, però en conjunt el sol predominarà.

Divendres serà el dia més variable i insegur de la setmana. No plourà a tot arreu però els ruixats irregulars arribaran a moltes comarques del Pirineu, el Prepirineu, la Catalunya Central, comarques de Girona i fins i tot a algunes comarques prelitorals de Tarragona. El canvi de temps serà puntual i no afectarà el cap de setmana. Dissabte i diumenge tornarà el predomini del sol, com a molt amb alguna tempesta puntual de tarda al Pirineu.

Avui i demà seran dies amb una mar força tranquil·la. El vent bufarà menys que ahir o que diumenge i les banderes verdes predominaran clarament a la platja. El canvi de temps de divendres reactivarà la tramuntana, però només a l'extrem nord de la Costa Brava.