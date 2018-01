Ventades de fins a 100 km/h a Barcelona i a Tarragona

Matinada de fortes ventades en moltes comarques sobretot de la costa i del Prelitoral. Els cops de vent han estat molt forts al Camp de Tarragona, però han arribat també a ratxes pròximes als 100 km/h al voltant de Barcelona. D'entre els cops de vent més violents registrats fins a les 7 del matí en destaquem:

L'Hospitalet de l'Infant, 143 km/h

Siurana, 121

Tarragona, 101

El Perelló, 100

Barcelona (les Corts), 97

La Sénia, 95

Vandellòs, 87

Alguaire, 85

Cunit, 80

L'Espluga de Francolí, 80

De matinada, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Ventcat. Fins a dos quarts de set del matí el telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut 21 trucades derivades d’incidències provocades pel vent. Les ventades també han fet aturar la circulació de trens entre Mont-roig i l’Ametlla de Mar per precaució, s’ha establert transport alternatiu per carretera. Protecció Civil demana extremar la precaució en la mobilitat i a prop de zones arbrades com boscos, parcs i jardins, sobretot des de la costa i el Prelitoral centrals fins al Baix Camp.

Les previsions indiquen clarament que en general el vent anirà perdent força durant el matí, i només a les Terres de l'Ebre s'hi podrien produir les ratxes més fortes encara durant les pròximes hores. Tot i així, al Camp de Tarragona i a Ponent el mestral seguirà bufant amb cops de més de 50 km/h durant bona part del dia.

Aquest no serà l'únic moment de la setmana en què el vent bufarà molt fort. Probablement, durant el cap de setmana hi haurà una nova situació de vent de mestral amb ratxes de més de 100 km/h, sobretot altra vegada al sud i a Ponent. El més probable és que les ventades més fortes del cap de setmana es produeixin durant la nit de dissabte a diumenge.

Molta precaució amb el #vent Containers de la brossa volcats a la #ValldHebron (imatges) i branques de grans dimensions trencades a la part alta dels jardins del carrer Poesia a #Montbau #Barcelona pic.twitter.com/qhn2LCexN0 — Jordi Campos (@jordicampos) January 17, 2018

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquest matí Cops de vent màxims previstos per aquest matí

540x306 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda i vespre

Més enllà del vent, avui tornarà a ser un dia poc fred per ser gener. Al migdia, la temperatura no pujarà tant com ahir, però força termòmetres arribaran als 15 graus. El vent ha fet que el dia comencés amb entre 3 i 7 graus més que aquest dimarts a primera hora.

A la tarda augmentaran els núvols en algunes comarques de Barcelona i de Girona, i de nit és molt possible que arribin a caure algunes gotes al voltant del Montseny, i en general en àmbits com el Vallès, Osona i el Maresme. Molt poca pluja. Demà, els núvols s'aniran trencant amb el pas de les hores a les comarques de l'est.

Dissabte ens creuarà un front més actiu que el d'avui. No farà ploure en general però farà nevar amb ganes al nord del Pirineu entre dissabte a la tarda i diumenge al matí, i també deixarà alguns ruixats en comarques de Barcelona i de Girona. Fora del Pirineu les precipitacions s'hi entreveuen minses.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte Acumulacions de precipitació previstes per aquest dissabte

Avui, els mapes del temps han rebaixat clarament les opcions d'una nevada molt abundant i a cotes molt baixes a la serralada. Amb els mapes d'avui la cota de neu gairebé no baixarà dels 1.500 metres durant el cap de setmana. La temperatura diürna baixarà els pròxims dies, però les nits continuaran sense ser gaire fredes. Entre dissabte i diumenge caldrà tenir en compte, com ja hem comentat més amunt, les fortes ventades.