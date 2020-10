Tempestes encara a la tarda i neu fins als 1.000 metres

Les pluges d'aquesta nit han tornat a provocar alguns problemes, especialment concentrats al Maresme, el Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Els aiguats han sigut molt locals i insistents, fet que ha provocat grans acumulacions d'aigua en alguns municipis i pluges molt més minses a pocs quilòmetres. Les incidències més importants s'han concentrat a Sant Cebrià de Vallalta, on una estació particular ha recollit fins a 100 l/m 2 en poques hores. L'aiguat ha provocat inundacions de baixos i la caiguda d'alguns arbres. Tant la carretera que va a Sant Iscle de Vallalta com alguns carrers del poble van quedar tallats ahir a la nit a causa de diverses esllavissades, segons informa l'Ajuntament.

Les pluges també han afectat amb força indrets més pròxims a la costa. A Canet de Mar s'hi han acumulat 79 l/m 2, a Sant Feliu de Guíxols 75, a Arenys 51 i a Llagostera 46. Les pluges han fet córrer l'aigua per carrers i rieres en molts d'aquests municipis. De matinada també ha plogut en comarques centrals sense tantes ganes. Com sol passar en aquesta època de l'any, les pluges, tot i ser molt abundants, han anat poc acompanyades de llamps i trons.

Avui les pluges seran molt intermitents i ocuparan poques estones del dia, sobretot durant el matí. A la tarda la inestabilitat anirà a més i cal tenir en compte la possibilitat que es repeteixin alguns aiguats sobtats en comarques de Girona i de Barcelona, durant la tarda en comarques interiors i al vespre fins i tot en sectors de la costa. Aquesta tarda les precipitacions aniran més acompanyades de tempesta que no durant la nit passada. El Meteocat manté actiu un avís per intensitat de pluja de cara a la tarda que afecta el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental.

Imatge radar de les darreres 4 hores. Els xàfecs han estat molt intensos entre el Maresme i el sud de la Costa Brava. S'han anat generant diversos ruixats i s'han mogut molt poc. Això fa que les quantitats de precipitació acumulada siguin importants. pic.twitter.com/ChSLXenOt1 — Meteocat (@meteocat) October 13, 2020

Aquesta tarda i nit també augmentaran les nevades al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que anirà baixant i que de nit podria arribar a caure fins als 1.000 metres a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a Andorra o fins i tot a la Cerdanya. Neu fins i tot en cotes més baixes que en els últims canvis de temps.

Demà el temps serà més estable i assolellat, però a la tarda encara es podrien repetir alguns ruixats i tempestes de poca estona en comarques com la Garrotxa, la Selva, el Gironès o el Baix Empordà. El cap de setmana aquesta vegada no hi haurà pluges ni un temps revolucionat. Dissabte en tot cas el pas d'un front pot fer que el cel quedi enterbolit. Les pluges podrien tornar d'avui en vuit, al voltant de dimecres que ve, amb una borrasca que s'entreveu molt més important al Pirineu i Prepirineu, sobretot al vessant sud, que no pas a prop de la costa.

Avui l'ambient serà més fred que ahir, i les pròximes nits es notarà una baixada de la temperatura, especialment en sectors de la meitat oest. De cara al cap de setmana continuarà l'ambient clarament de tardor a les nits i a primera hora, però en canvi les temperatures diürnes s'enfilaran bastant més que els últims dies. La tendència a llarg termini és que el fred se'n vaig durant uns quants dies: això es notarà sobretot a mitjan de la setmana que ve.

Avui el vent bufarà amb ganes al sud, especialment a les Terres de l'Ebre, on a la tarda hi haurà cops de vent de 70 o 80 km/h en molts indrets. Demà el mestral seguirà bufant i la tramuntana s'endurirà al nord de la Costa Brava. El cap de setmana, per contra, el vent gairebé desapareixerà.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre les dues i les cinc de la tarda Acumulacions de precipitació previstes entre les dues i les cinc de la tarda