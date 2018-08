Una altra nit amb temperatures rècord a la costa

L'onada de calor continua provocant temperatures rècord, sobretot a les nits. Ahir a la tarda es va arribar fins als 40,5º a Seròs, al tram baix del Segre, però les dades més extraordinàries són fins ara les temperatures mínimes de les dues últimes nits a la costa. Aquesta matinada el termòmetre s'ha quedat en 27,8º al barri del Raval de Barcelona. És la segona nit consecutiva amb un temperatura sense precedents en els 12 anys de dades que té l'observatori.

A l'aeroport del Prat la mínima ha sigut de 26,8º, una dada que iguala el rècord de temperatura nocturna més alta dels últims 75 anys. L'agost del 2012 i el del 2006 va haver-hi també dues nits de tan mal dormir. També en altre punts de la costa hi ha hagut temperatures escandaloses: a Premià i a Blanes no s'ha baixat de 27º en tota la nit, i a Portbou la mínima de l'estació, que està fora del nucli urbà, s'ha quedat en uns escandalosos 28,7º.

El pitjor de tot és que aquesta segurament no serà la nit més calorosa d'aquesta onada de calor. L'arribada d'alguns intervals de núvols entre aquesta tarda i sobretot demà podria afavorir que la temperatura encara baixés menys de nit durant les dues pròximes matinades. El pic de temperatura d'aquesta onada de calor s'espera per a demà i diumenge. En general la temperatura no pujarà gaire més, però en alguns punts de l'Empordà i de la Costa Daurada l'entrada molt puntual de la tramuntana i el mestral podria enfilar els termòmetres encara 2 o 3 graus més.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

540x306 Temperatura màxima prevista per a aquest dissabte Temperatura màxima prevista per a aquest dissabte

La calor anirà afluixant lentament la setmana que ve. De forma progressiva, a mesura que avanci la setmana, l'onada de calor anirà remetent, però fins dimecres no cal esperar que els canvis s'arribin a notar. Cal recordar que el Meteocat manté actiu un avís per situació meteorològica de perill per calor de grau 4 sobre 6 (perill alt) a la majoria de comarques.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres que ve

Pel que fa a l'estat del cel, aquest cap de setmana hi haurà alguns petits canvis. Avui el sol predominarà, però demà cal esperar un augment dels intervals de núvols, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquest dissabte no serà en absolut un dia gris, però sí un dia més enterbolit i mig ennuvolat en moltes comarques, sobretot a les de l'est i del nord-est.

Tot i que hi hagi alguns intervals més de núvols, avui i demà el risc de ruixats de tarda anirà de baixa fins i tot al Pirineu. Només al voltant del Montseny i en punts de la serralada Transversal s'hi podrien escapar alguns xàfecs molt puntals a la tarda. Diumenge les nuvolades creixeran amb més força al Pirineu, i les tempestes de tarda afectaran bastants sectors de la serralada per primer cop en força dies.