Una altra tongada de tempestes abans del cap de setmana

En algunes comarques del Pirineu i de Ponent aquesta nit ha estat la més fresca de tot l'estiu. A Lleida avui la mínima s'ha quedat en 15,7º, a la capital del Segrià no es baixava dels 16º des de matinada del 19 de juny. A la Seu d'Urgell la mínima ha estat de 10º, també la més baixa des del 19 de juny. Per contra a la costa, i especialment a la costa central, les nuvolades han fet que la nit continués sent tropical i de mal dormir, al Raval de Barcelona la temperatura no ha baixat dels 24º.

Encara a primera hora les nuvolades eren imponents i abundants al voltant de Barcelona, però amb el pas de les hores el sol també s'anirà imposant en aquest sector. Durant el dia quedaran alguns intervals de núvols més esqueixats en àmbits com la Selva, el Maresme, Osona, i l'àrea metropolitana de Barcelona, però només a l'interior del País Valencià i al voltant dels Ports hi haurà risc de xàfecs sobtats a la tarda.

Les tempestes reapareixeran els dies vinents. Demà al matí farà sol en general, però a la tarda descarregaran tempestes fortes a l'interior del País Valencià, uns xàfecs que arribaran també a les Terres de l'Ebre. Els ruixats també es faran presents al Pirineu, sobretot al sector occidental, i de forma més aïllada fins i tot podrien afectar altres comarques interiors, sobretot a última hora.

540x306 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2

El dia de més inestabilitat del que ens queda de setmana serà divendres. Els ruixats i tempestes s'estendran llavors per moltes comarques. Durant el dia sobretot al Pirineu, Prepirineu i a la Catalunya Central, amb risc d'algunes pedregades. La nit de dijous a divendres també hi podria haver alguns aiguats a la Costa Daurada, però de cara al vespre i nit és quan és més probable que els xàfecs arribin també a diferents punts de la costa. Com sempre en aquests casos seran ruixats molt irregulars.

La matinada de dissabte encara serà moguda a prop de mar i probablement també a les Balears, però en general el cap de setmana pinta molt més tranquil, amb molt de sol i escasses nuvolades de tarda fins i tot al Pirineu.

Avui la tramuntana anirà minvant al nord de la Costa Brava, però el vent reapareixerà en aquest sector en l'inici del cap de setmana. Aquest migdia la temperatura serà més alta que ahir en moltes comarques del nord, però en general la calor serà força moderada, com ahir.

540x306 Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda i vespre Cops de vent màxims previstos per divendres a la tarda i vespre

Els dies vinents el termòmetre encara baixarà una mica més. Entre divendres i dissabte la sensació de final d'estiu podria fer-se evident, però la temperatura remuntarà durant el cap de setmana i especialment de cara a dilluns i dimarts. No hi ha cap més calorada forta a la vista, però sí encara temperatures clarament d'estiu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres