L'anticicló serà el protagonista del cap de setmana de Carnestoltes

El temps no serà cap impediment per gaudir de l'aire lliure aquest cap de setmana. Avui tindrem una jornada tranquil·la, tot i que al llarg del matí creuarà la cua d'un front poc actiu que portarà algunes bandes de núvols alts. A l'Aran, la nuvolositat serà més compacte i fins i tot poden arribar a caure quatre flocs de neu mal comptats fins al migdia. Els intervals de núvols baixos que hi ha al litoral i prelitoral central i a punts de la Catalunya Central tendiran a esqueixar-se durant les hores centrals del dia, si bé no acabaran de desaparèixer.

La temperatura es mantindrà sense canvis significatius. A primera hora de la tarda la majoria de termòmetres marcaran valors de 15 a 20 ºC, puntualment més alts a l'interior de les Terres de l'Ebre.

Demà serà un dia esplèndid. Es mantindrà l'ambient assolellat arreu i la temperatura pujarà, tant de dia com de nit. Se superaran els 20 ºC a moltes comarques de l'interior, i localment es podran fregar els 25 ºC.

651x366 Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARA méteo Temperatura màxima prevista per demà / Model GFS - ARA méteo

Amb el canvi de setmana arribaran canvis de temps, després d'aquest anticicló tan tossut que ens ha estat acompanyant durant bona part del mes de febrer. Segons indiquen els models meteorològics, dimecres serà la jornada amb més núvols i amb una major probabilitat de precipitació, sobretot a l'interior del país. Fins i tot tornarà a nevar al Pirineu per sobre dels 1.500 metres, aproximadament.

651x366 Probabilitat de precipitació (més de 0,5 l/m2) prevista per dimecres / Model GFS - ARA méteo Probabilitat de precipitació (més de 0,5 l/m2) prevista per dimecres / Model GFS - ARA méteo

Després que dimecres torni a repuntar de la temperatura, dijous l'ambient serà més fresc. A partir de llavors deixarem enrere l'ambient primaveral i caldrà recuperar els jerseis gruixuts, com a mínim, durant uns dies.