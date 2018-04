La borrasca d'aquest dilluns serà l'única de la setmana

Aquesta setmana començarà amb un panorama molt similar al de dies anteriors: avui hi haurà molts núvols i, poc o molt, caldrà obrir el paraigua a la majoria de comarques. Els ruixats afectaran sobretot les comarques de l'oest i les centrals, però de manera més puntual també arribaran a punts de la costa, sobretot entre mig matí i migdia. Alguns ruixats acumularan fins a 10 l/m2 al Pirineu i Prepirineu i en algunes comarques prelitorals del sud, però en general la pluja serà més aviat escassa.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Aquest matí l'ambient és poc fred, però al migdia la temperatura es quedarà més curta que ahir, màximes de 2 a 4 graus més baixes. Bona part de la setmana, però, l'ambient s'assemblarà més al d'ahir que no pas al d'avui. En general els pròxims dies el termòmetre s'enfilarà fins als 20ºC, però algunes màximes arribaran fins als 25ºC a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Migdies càlids i nits poc fredes.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Durant bona part de la setmana el temps estarà marcat pel sol i per la poca presència de núvols. Entre dimecres i dijous probablement creixeran nuvolades de tarda al Pirineu, però fins i tot en punts de muntanya els ruixats seran només aïllats. No s'entreveu el pas de cap pertorbació activa com a mínim fins la setmana que ve, i, de fet, amb els mapes d'avui tampoc és probable que plogui per Sant Jordi, tot i que en aquest cas es tracta d'una previsió a set dies vista que encara és incerta.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres

També serà una setmana tranquil·la pel que fa al vent; dimecres bufarà una mica de gregal a la costa, però en general també en aquest aspecte el temps serà plàcid.