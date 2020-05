La calor d'estiu marcarà el tram final del mes de maig

L'ambient fresc ha tornat marcar les primeres hores d'aquest diumenge. En moltes comarques el dia ha començat amb temperatures encara una mica més baixes que ahir. Les mínimes s'han situat entre 10 i 15 graus en general, tot i que el termòmetre ha arribat a baixar dels 10 graus al Pirineu i en algunes comarques interiors i de la Catalunya Central.

Avui no hi haurà tants ruixats i tempestes com ahir, però en canvi el sol podria ser fins i tot més car de veure que aquest dissabte en algunes comarques de Girona i de Barcelona. Hi haurà clarianes, però a prop de mar els núvols seran més presents que les ullades de sol, la nuvolositat serà més compacta com més a l'est. Puntualment encara cauran algunes gotes a la costa, al prelitoral o fins i tot en punts de la Catalunya Central, pluges minses i molt disperses.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Al migdia l'ambient serà una mica més càlid que ahir al Pirineu i a Ponent, però per contra en moltes comarques de Girona, i a la costa i al prelitoral centrals avui el termòmetre quedarà més frenat. La temperatura màxima es mourà entre els 20 i els 23 graus en la majoria dels casos.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

El temps de la setmana que ve serà molt diferent. Aquest dilluns farà més sol, a la tarda es formaran nuvolades en punts del muntanya del prelitoral, a la serralada Transversal i al Pirineu. En moltes comarques de Girona i de Barcelona la tarda encara serà insegura, però els ruixats que apareguin ja seran fenòmens més aïllats. La resta de la setmana la inestabilitat encara serà fins i tot més baixa, el sol predominarà gairebé tots els dies i els ruixats de tarda desapareixeran fins i tot dels indrets de muntanya.

La temperatura pujarà de forma clara a mesura que avancin els dies. Aquest dilluns el canvi encara es notarà poc, però a partir de dimecres el termòmetre ja marcarà uns 5 graus més que avui a la majoria de comarques. Als migdies durant el centre de la setmana el termòmetre se situarà entre els 24 i els 28 graus en general, i en alguns indrets se superaran fins i tot els 30.

Res fa pensar en una calor desbocada, sinó més aviat en una sensació d'inicis d'estiu que sembla que es podria allargar bona part del tram final del mes de maig. És possible que cap al final de la setmana que ve la calor es moderi una mica, però en general els pròxims set dies la sensació serà més de juny que de maig.