Una ciclogènesi explosiva a l'Atlàntic farà arribar vent, pluja, neu i més fred

Aquest dijous ha començat amb temperatures més altes que ahir a tot arreu, una pujada que en moltes comarques ha sigut de 3 o 4 graus respecte a ahir a primera hora. L'entrada d'una massa d'aire més càlid juntament amb el vent de ponent faran que avui la temperatura es dispari a prop de la costa. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a la costa central avui es notarà un ambient d'estiuet que no es notava des de fa com a mínim una setmana. El dia tindrà estones de cel enterbolit, però només cauran xàfecs puntuals a la tarda al Pirineu oriental, o aïlladament en altres comarques de Girona.

Mentrestant, a l'Atlàntic s'està formant una potent borrasca que provocarà un temporal molt dur a l'oest de França i en punts del Cantàbric. Entre avui i demà es produirà segurament una ciclogènesi explosiva a la zona, és a dir, la borrasca s'aprofundirà de forma molt ràpida i intensa, fet que provocarà ja aquesta nit una situació amb cops de vent de 130 o 140 km/h en alguns punts de la Bretanya i sobretot al tram final del Loira. Demà la borrasca anomenada Alex també provocarà forts cops de vent i pluges abundants a la façana cantàbrica.

La #tempêteAlex s'accompagnera aussi de #pluies abondantes sur la #Bretagne entre jeudi après-midi et vendredi midi, dépassant parfois les 50 mm en 24h (équivalent de 2 à 3 semaines de précipitations). pic.twitter.com/uRMGZw8SEX — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 30, 2020

651x366 La potent borrasca 'Alex' ja estarà ben formada aquesta tarda La potent borrasca 'Alex' ja estarà ben formada aquesta tarda

El temporal no ens afectarà de ple, però sí que s'acostarà prou per canviar el temps de forma clara. Aquest divendres la pressió atmosfèrica baixarà fins als 990 hPa, fet que pot provocar dolors articulars o mal de cap si sou sensibles als canvis de temps. Demà serà un dia amb molts núvols i algunes pluges. Al voltant de Barcelona i en altres punts de la costa les precipitacions seran minses, però al Pirineu s'esperen acumulacions de més de 50 l/m2 i de fins a 100 en algun cas. Al migdia i a primeres hores de la tarda de demà serà quan plourà en més indrets. Bona part de les precipitacions seran de neu només per sobre dels 2.000 metres, però a última hora de demà la cota tornarà a baixar fins als 1.200 o 1.300 metres com ja va passar en l'inici del cap de setmana passat.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Un ingredient important del canvi de temps serà el fort vent, sobretot a la costa i al prelitoral, on demà al migdia el garbí es deixarà sentir amb cops de 60 o 70 km/h. A la tarda i a la nit el vent també bufarà amb cops forts en moltes comarques del sud del país. El Meteocat té actius avisos per vent i per mala mar de cara a demà, centrats sobretot en comarques centrals i de l'est. El vent no desapareixerà fins dilluns, durant tot el cap de setmana s'anirà deixant sentir moderat o puntualment fort en moltes comarques.

Dissabte serà un dia mig ennuvolat, amb més núvols com més al nord-oest, i més clarianes a prop de la costa. Continuarà nevant al Pirineu occidental però de forma molt més tímida. Diumenge una entrada d'aire fred en altura farà que el temps sigui més insegur. A la tarda es podrien escapar tempestes puntuals però intenses al Pirineu oriental i en altres comarques de Girona. Les pluges i nevades també es reactivaran al Pirineu occidental, amb una cota de neu al voltant dels 1.800 metres.

El canvi de temps provocarà un retorn a l'ambient de plena tardor com el que ja vam viure el cap de setmana passat. Dissabte la temperatura baixarà entre 5 i 10 graus, durant el cap de setmana el vent afavorirà la sensació de fred. Les temperatures mínimes més baixes segurament no arribaran fins a l'inici de la setmana que ve, el termòmetre repuntarà a partir de dimecres.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà al migdia Cops de vent màxims previstos per demà al migdia