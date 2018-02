La Selva, el Gironès i el Vallès concentren les nevades més intenses d'aquest matí, amb una cota que ronda en general entre els 100 i els 200 metres. Es tracta de precipitacions molt locals, ja que a bona part de Catalunya les clarianes predominen aquest matí. En indrets com Sils, Maçanet de la Seva, Tordera, Llagostera o Romanyà, la neu comença a agafar a terra, també en alguns municipis del Vallès Oriental i del Maresme. Segons Trànsit cal extremar les precaucions a l'AP-7, on hi ha neu i gel acumulats entre Sant Celoni i Maçanet, també hi ha problemes a la C-35 i a l'A-2.

ℹ️ℹ️❄Hi ha plaques de gel/neu a l'AP-7 entre Sant Celoni i Maçanet de la Selva.

ℹ️❗️Extremeu la prudència en aquest tram. Sobretot reduïu la velocitat https://t.co/pF5iAGxxLd — Trànsit (@transit) February 8, 2018

Les últimes actualitzacions dels models de predicció han rebaixat lleugerament la precipitació prevista per a avui. Tot fa pensar en tot cas que serà sobretot durant el matí i migdia quan hi haurà les emblanquinades més destacables. El més probable és que les precipitacions continuïn afectant àmbits com l'àrea metropolitana de Barcelona, el Vallès, el Maresme, la Selva i també sectors d'Osona i del Moianès, tot i que no és descartable que la neu s'endinsi fins a l'Anoia o que arribi de forma més puntual al Penedès i el Garraf de cara a la tarda.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui segons el model GFS Acumulacions de precipitació previstes per a avui segons el model GFS

El Meteocat ja apujat l'avís per neu a nivell 3 sobre 6 a 8 comarques pròximes a la costa, des del Baix Llobregat fins al Baix Empoprdà, i especifica que tot i la cota rondarà els 100 metres, la neu es pot fer present fins a la costa. En total són més de 20 les comarques en alerta per neu.

540x306 Avís per neu del Meteocat per a avui, després de l'actualització d'aquest matí / METEOCAT Avís per neu del Meteocat per a avui, després de l'actualització d'aquest matí / METEOCAT

Mentre els núvols i alguns precipitacions descarreguen a prop de mar, a la majoria de comarques la nit ha sigut serena i han aparegut les glaçades fortes. Aquestes són algunes de les temperatures mínimes més baixes d'aquesta matinada:

Das, -21º

Puigcerdà, -15º

El Pont de Suert, -11º

Guardiola de Berguedà, -10º

La Seu d'Urgell, -9º

Ripoll, -7º

Cardona, -6º

Sort, -6º

Vic, -5º

Lleida, -4º

Girona, -4º

La neu acumulada dels últims dies ha contribuït a enfonsar el termòmetre. En el cas de la Cerdanya probablement es tracta de glaçades rècord, només al nivell de les que es van produir després de la nevada de desembre del 2001. Aquell any per Nadal la mínima va ser de -21º a Bellver de Cerdanya (l'estació de Das encara no estava activa).

Més precipitacions en pròxims dies

La pròxima nit tornarà a ser de cel serè i, per tant, de glaçades molt fortes al Pirineu i Prepirineu. El termòmetre tornarà a caure per sota dels -5º a l'interior, i en aquest cas també és possible que glaci fins a la línia de mar. El pas d'un front divendres a la tarda reactivarà la nevada al vessant nord del Pirineu, i de nit fins i tot podria haver-hi ruixats aïllats a prop de mar, poca cosa.

Dissabte al matí continuarà nevant al vessant nord del Pirineu, i un nou front portarà noves nevades de cara a diumenge a la tarda. En general, però, el cap de setmana passarà amb més sol que núvols. A la resta de comarques les pluges i nevades podrien reaparèixer entre dilluns i dimarts sobretot a la costa i a la Catalunya Central. Tornarem a parlar d'una situació de neu a cotes baixes, altre cop amb emblanquinades per sota dels 1.000 metres, i potser fins i tot per sota dels 500.

El fred molt intens continuarà durant el cap de setmana, tot i que l'aparició del vent dissabte reduirà clarament les glaçades de nit. L'inici del cap de setmana estarà marcat per la tramuntana i el mestral, que bufaran amb ratxes fortes a l'Empordà, a l'Ebre, al Pirineu i Prepirineu i a Menorca. Poc o molt dissabte el vent es deixarà sentir gairebé arreu.

Així ens llevem a Tordera, les precipitacions poden continuar al llarg del matí, que localment poden ser en forma de neu. Seguiu els consells per nevades i glaçades. #ProteccioCivil #Tordera #neucat @meteomarccm @meteocat pic.twitter.com/TdsADxT7Rc — Protec.Civil Tordera (@pc_tordera) February 8, 2018

En les urbanitzacions altes de Santa Cristina neva. Sembla q a Palamós també. pic.twitter.com/SfXrVab6dk — Jordi Perales (@jordiperales) February 8, 2018