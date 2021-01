La neu deixarà pas a les glaçades fortes

Les nevades ja són història. Avui el temps serà més tranquil després d'un cap de setmana de precipitacions insistents que ha deixat gruixos de fins a 60 cm de neu al Parc Natural dels Ports i en municipis de la Terra Alta com Horta de Sant Joan. Les acumulacions han arribat fins a mig metre també en indrets com Falset. Més enllà de les comarques del sud i de Ponent, la nevada també ha sigut important en sectors del Pallars i la Ribagorça. A part dels gruixos acumulats, també és molt més destacable la gran quantitat de comarques en què s'ha arribat a veure nevar aquest cap de setmana.

651x366 Acumulacions de neu fins ahir a les vuit del vespre / METEOCAT Acumulacions de neu fins ahir a les vuit del vespre / METEOCAT

La nevada és històrica però té precedents, el més similar, com ja avançàvem a l'inici del cap de setmana, és la nevada dels dies 7 i 8 de gener del 2010, que, tot i que va quedar eclipsada per la gran emblanquinada que va haver-hi dos mesos després, va provocar gruixos molt importants al sud. El gener del 2010 es van acumular 70 cm a Prades, 60 a Falset i 55 a Horta de Sant Joan i a la Pobla de Cérvoles. En el cas dels Ports també hi ha la nevada dels primers dies de març del 2013, una llevantada que a la cota 1.000 dels Ports va arribar a acumular fins a 87 cm de neu.

Aquest matí ha augmentat el fred, però els núvols i el vent han evitat de moment glaçades extraordinàries. Tot i així, a Das, a la Cerdanya, la temperatura ha baixat fins als -16 graus, la temperatura més baixa des del 2018, i al Pont de Suert i a Viella la mínima ha caigut fins als -9 graus. D'entre les mínimes d'avui també destaquen (en ºC):

Molló, -7

Sort, -5

La Pobla de Cérvoles, -4

Falset, -4

L'Espluga de Francolí, -3

Horta de Sant Joan, -2

Lleida, -1

Girona, 1

Tarragona, 3

Barcelona, 5

La pròxima nit serà quan els termòmetres tocaran fons i les glaçades fortes afectaran sobretot les comarques de l'oest i els indrets on la neu hi sigui més abundant. En diverses comarques del Pirineu i de Ponent la temperatura baixarà com no ha baixat en tot aquest període fred de Nadal i a les valls del Pirineu les mínimes se situaran entre els -10 i els 15 graus en molts casos. Les grans nevades provoquen un efecte nevera, no només pel refredament del sòl a causa de la neu, sinó també perquè el color blanc rebota molt millor la llum del sol que els colors foscos i, per tant, encara que s'obrin clarianes la temperatura costa molt de fer pujar. La neu acumulada s'anirà glaçant i dificultarà la mobilitat.

651x366 Temperatura mínima prevista per demà Temperatura mínima prevista per demà

Un altre factor que pot engabiar el fred és la boira. Tot fa pensar que el vent de mestral s'anirà deixant sentir moderat a les Terres de l'Ebre durant la primera part de la setmana. Això garantirà que la mala visibilitat no s'instal·li en les comarques on ha nevat més, però en alguns sectors del pla de Lleida demà hi podria començar a aparèixer la boira gebradora.

651x366 Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda Cops de vent màxims previstos per demà a la tarda

A mesura que avanci la setmana la temperatura pujarà i ho farà de manera clara. Els migdies de dimecres, dijous i divendres seran en molts indrets els més suaus des de Nadal: a la costa la temperatura pujarà fins i tot per sobre dels 15 graus en algun cas. Tot fa pensar, però, que aquesta treva del fred durarà poc. Els models de previsió ja anticipen una nova entrada d'aire fred a partir del cap de setmana i de cara a l'inici de la setmana que ve. El més probable és que no sigui una fredorada tan forta com la de Nadal, però probablement farà que l'ambient torni a ser de ple hivern. Segurament serà una entrada d'aire fred que només farà nevar al nord del Pirineu.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

Els pròxims dies la tramuntana i el mestral bufaran moderats als extrems de Catalunya, però en general no farà vent. La situació marítima millorarà clarament al llarg del dia d'avui. Pel que fa a l'estat del cel, avui encara hi haurà força núvols en moltes comarques centrals i de Ponent, però amb el pas de les hores les clarianes aniran guanyant protagonisme. Els pròxims dies farà sol, amb l'excepció d'algunes comarques de Ponent, on la boira pot marcar-hi el temps.