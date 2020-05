Les nits tropicals s'instal·len al mes de maig

Aquesta passada matinada la temperatura no ha baixat dels 20 graus al Tibidabo. L'històric Observatori Fabra té comptabilitzades molt poques nits tropicals més prematures que aquesta. La més prematura de totes es va produir el 1945, el 15 de maig. El 1961 va ser el 16 de maig i el 1992 el 17 de maig. Cap altre any la primera nit en què no s'hagi baixat de 20 graus ha arribat abans al Tibidabo.

Les anomenades nits tropicals s'han anat repetint puntualment durant les últimes setmanes, a Roses i a Espolla n'hi ha hagut dues de seguides durant aquesta setmana, i fins i tot la primera calorada d'aquest mes de maig ja en va produir algunes. L'observatori que l'Aemet té a Tarragona va registrar una mínima de 20 graus exactes el 2 de maig, la que podria ser fins i tot ser la nit tropical més prematura que s'ha registrat mai a Catalunya.

Avui es tornaran a repetir les temperatures de fins a 30 graus d'ahir. Aquest migdia l'ambient no canviarà gaire respecte als últims dies. Demà el termòmetre encara s'enfilarà més, especialment en comarques de la meitat oest. A la costa el termòmetre podria baixar lleugerament al migdia, però la xafogor, en canvi, serà més marcada.

651x366 Temperatura màxima prevista per aquest divendres Temperatura màxima prevista per aquest divendres

Fins diumenge la calor seguirà sent totalment d'estiu. A les tardes la temperatura continuarà superant els 30 graus en algunes comarques, sobretot de la meitat oest de Catalunya. És bastant possible que la setmana que ve el termòmetre reculi. Encara és poc clar si aquesta baixada serà prou marcada perquè es percebi a tot arreu, però és probable que vagin desapareixent com a mínim les temperatures de més de 30 graus.

Avui el sol predominarà, tot i que al sud i a Ponent circularan alguns núvols prims més que en dies anteriors. A la tarda són possibles algunes tempestes al Pirineu, fenòmens que en tot cas serien aïllats. El risc de tempestes al Pirineu augmentarà a mesura que passin els dies. A partir de divendres els ruixats de tarda seran més freqüents a la serralada, i entre diumenge i dilluns podrien fins i tot aparèixer en altres punts de Ponent.

En general el temps canviarà poc durant el cap de setmana. Augmentaran les bandes de núvols prims, sobretot diumenge, però el sol continuarà predominant. Encara no hi ha indicis clars que la setmana que ve puguin arribar xàfecs més extensos, però sí que sembla probable que es vagin repetint les tempestes de tarda en punts de muntanya.