L'onada de calor toca sostre avui però s'allargarà fins diumenge

Aquesta nit també ha sigut de molt mal dormir a la costa, però la falta de vent fa que la inversió tèrmica hagi aparegut en moltes valls interiors, i això afavoreix que les nits siguin relativament fresques com a mínim en zones enclotades. A Manresa avui la mínima ha baixat fins a 17 graus, mentre que a Montserrat s'ha quedat en 24,5, molt a prop de ser nit tòrrida. Moltes capitals enclotades han tingut mínimes de 15 o 16, per exemple Vic o Girona. La mínima més alta d'aquesta nit han sigut els 25,7 graus del centre de Barcelona.

Avui encara farà més calor que ahir. Els models de previsió apunten clarament a un divendres amb màximes un o dos graus més altes que les d'ahir, cosa que vol dir que molts termòmetres s'acostaran avui als 40 graus a Ponent, a la Catalunya Central i en comarques prelitorals. Ahir a la Femosa de Lleida es van a arribar a superar els 40 graus. Avui probablement seran més els observatoris que superaran aquest llindar.

Temperatura màxima prevista per avui

Ahir a la tarda el Meteocat va apujar a “alt” el perill per calor en més de 20 comarques de cara a avui, tot i que l'avís és vigent a tot Catalunya. Per dissabte l'SMC encara entreveu temperatures extremes en moltes comarques centrals i del sud. S'ha demanat als ajuntaments que habilitin sales amb aire condicionat, i els consells a la població són els habituals: hidratar-se sovint, evitar sortir a les hores de més insolació i estar especialment atents a persones grans o de salut sensible.

Demà la calor serà gairebé tan forta com avui, i en alguns sectors pròxims a la costa la temperatura encara podria pujar una mica més: això passarà sobretot a les Terres de l'Ebre. Diumenge la baixada de la temperatura serà notòria en moltes comarques, i entre dilluns i dimarts el termòmetre fins i tot s'arribarà a situar en alguns moments en valors per sota del que seria normal a principis d'agost. La baixada del termòmetre serà de més de 10 graus al nord i de més de 5 en general.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Aquesta calor més moderada durarà com a mínim tota la primera part de la setmana que ve, tot i que a partir de dimecres ja es tornaran a superar els 35 graus a Ponent. És bastant probable que durant la segona part de la setmana que ve la calor torni a ser molt intensa, però encara és poc clar si aquest pic de calor serà tan fort com aquest o si la temperatura pujarà de manera més raonable.

Aquest cap de setmana farà sol a tot arreu. A les tardes creixeran nuvolades que podrien deixar algun ruixat o tempesta al Pirineu oriental o fins i tot a la serra de l'Albera, però en cap cas hi haurà ruixats extensos a la serralada pirinenca.

Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dilluns

Rècord de la temperatura del mar

La calor forta i la manca de vent han afavorit que la temperatura del mar estigui batent rècords aquests dies. A Barcelona l'aigua està a 27,8 graus a 1 metre de fondària segons dades de l'observador Diego Lázaro, 2,5 graus per sobre del que seria normal al final del juliol. Amb dades des del 2006 mai el mar havia estat tan calent a Barcelona. Diumenge entrarà la tramuntana al nord de la Costa Brava, però en general aquest cap de setmana el vent serà feble i les banderes verdes predominaran a les platges.

Dilluns arribaran canvis: augmentaran els núvols i el temps serà més insegur. Alguns models de previsió fan pensar que podria arribar a ploure amb certes ganes en algunes comarques de Girona i de Barcelona, però encara hi ha incertesa sobre això. No és descartable que a la Catalunya Central, al voltant del Montseny o en comarques com la Selva i el Maresme dilluns hi hagi xàfecs destacables. En tot cas res fa pensar en un canvi de temps que duri. Bona part de la setmana que ve serà de sol i totalment d'estiu.