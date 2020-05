A partir de diumenge entrarem en una nova fase de pluges

Aquest divendres ha començat amb boira o núvols baixos en alguns punts de la costa i del prelitoral, sobretot al voltant de Girona, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. És un indicador que la humitat és alta com ho serà durant bona part del dia. Aquest divendres serà un dia amb moltes clarianes, però al migdia passaran algunes bandes de núvols que mantindran el cel més canviant, sobretot a la costa i al prelitoral.

Ahir ja no es va arribar als 30 graus enlloc, les temperatures més altes van ser els 29 graus d'Alcarràs i de Lleida. Avui seguirà aquesta lenta tendència a la baixa de la temperatura, però l'ambient seguirà sent càlid per a l'època en molts indrets. Demà el termòmetre farà un pas més a la baixa, i a partir de diumenge entrarem en una nova fase d'ambient més primaveral. No arribaran temperatures baixes per a l'època, sinó que més aviat serà una normalització de l'ambient per ser encara la primera quinzena del mes de maig.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

El cap de setmana començarà amb un dia més variable i mig ennuvolat. Aquest dissabte al matí podrien aparèixer gotellades puntals a la costa, tot i que el risc de ruixats es concentrarà sobretot al Pirineu i Prepirineu durant la tarda. Diumenge plourà a tot arreu, a primera hora els xàfecs encara seran aïllats i puntuals, però a partir de mig matí les precipitacions s'aniran estenent arreu. En alguns moments plourà amb ganes i no són descartables algunes tempestes, sobretot a prop de la costa. En molts indrets s'acumularan més de 10 o 15 l/m 2, però sembla que serà sobretot al nord on plourà amb més ganes, tant al Pirineu i Prepirineu com en punts de l'Empordà o la Garrotxa podria haver-hi acumulacions de fins a 50 l/m 2.

651x366 Acumulacions totals de precipitació previstes entre avui i dilluns al vespre Acumulacions totals de precipitació previstes entre avui i dilluns al vespre

La setmana que ve s'entreveu de temps molt canviant. És probable que hi hagi més tongades de pluja. Molts dies hi haurà ruixats dispersos a les tardes, i al voltant de dimecres és possible fins i tot una nova tongada de pluja més continuada i extensa. De cara a l'altre cap de setmana la inestabilitat podria tornar a augmentar. La dita que diu "Al maig cada dia un raig" sembla que es farà molt real en el tram central del mes.

Dilluns una entrada de vent sec podria fer repuntar la temperatura a la costa, però en general la setmana que ve sembla que tindrem molts més dies de temperatures fresques i normals per a l'època que no pas d'estiu avançat.