La méteo: les pluges i ventades s'allargaran fins al vespre

Aquesta tarda les pluges intermitents continuaran afectant moltes comarques. Fins a les cinc de la tarda les precipitacions més abundants continuen sent les que s'han acumulat al Pirineu, en destaquen (en l/m2):

Boí, 100

Espot, 93

PN dels Ports, 78

El Pont de Suert, 71

Font-rubí, 63

Cunit, 56

Vallirana, 54

Vilafranca del Penedès, 46

Sabadell (Parc Agrari), 46

Igualada, 43

Sort, 37

Terrassa, 36

Vielha, 35

Santa Coloma de Farners, 34

La Granada, 28

Barcelona, 26

La Pobla de Segur, 25

Alfarràs, 25

Girona, 21

Cunit, 22

Tarragona, 15

Lleida, 7

Barcelona, 6

A Espot, a la cota 2.500, ja s'hi han acumulat 40 cm de neu nova des d'ahir, i a la mateixa cota a Boí el gruix de neu nova ja arriba als 50 cm, segons dades dels sensors automàtics del Meteocat. En altres sectors del vessant nord de la serralada o del Pirineu Oriental les precipitacions han sigut molt més minses fins ara. Avui la cota de neu pot arribar a baixar fins als 1.500 metres en alguns moments, però en general es mourà al voltant dels 1.800.

En general les precipitacions deixaran entre 5 i 20 l/m2, però alguns ruixats podrien ser més abundants, intensos i acompanyats de tempesta. Serà una puja força acompanyada de fang. El Meteocat té actiu un avís per la possibilitat de pluja intensa que afecta la majoria de comarques, només en deixa de banda algunes del nord-est. També hi ha avisos actius per la possibilitat que s'acumulin més de 100 l/m2 en 24 hores, en aquest cas el perill més alt s'entreveu a les Terres de l'Ebre.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà

Avui la situació marítima també serà complicada a causa del vent de llevant, que sense ser molt fort bufarà amb cops de 50 o 60 km/h en molts punts de la costa i del prelitoral. A partir del vespre i fins demà les onades superaran els 2 metres, i podrien arribar fins als 3 metres a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre.

Demà encara serà un dia de núvols abundants i la pluja continuarà caient a les Terres de l'Ebre, però en general ja només s'escaparan algunes gotes de manera puntual. El vent anirà a la baixa i la situació marítima millorarà a la tarda.

Dimecres el sol tornarà a entrar per la finestra i el temps de la segona part de la setmana en general serà més tranquil. El pas d'alguns petits sistemes frontals podria arribar a fer caure xàfecs molt puntuals al Pirineu Occidental dimecres al migdia o també en algun moment de dijous, però seran precipitacions molt més minses.

Quan torni a sortir el sol la temperatura pujarà ràpidament, i a la segona part de setmana la temperatura s'enfilarà per sobre dels 15 graus a tot arreu i algunes màximes fins i tot saltaran per sobre dels 20. ¿Esclatarà la primavera mentre siguem a casa? Tot fa pensar que no, al voltant del dia 20 hi haurà una entrada d'aire fred a Europa, que tot i que és poc probable que ens afecti de ple, sí que sembla molt possible que freni el termòmetre de cara al tram final de març. L'ambient dels últims dies de març no s'entreveu més càlid que el dels últims dies, i fins i tot podria ser una mica més fred.