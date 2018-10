Les pluges freguen els 150 l/m2 al Camp de Tarragona

Les pluges no s'han acabat, però aquest matí els ruixats són cada cop més dispersos. Tot fa pensar que a partir de mig matí el paraigua farà falta sobretot en alguns punts de les comarques de Girona, i que a la resta els xàfecs ja només hi apareixeran de manera aïllada. Les pluges d'aquesta nit han regat extensament les comarques de Girona, la Catalunya Central i molts punts del Pirineu, però en canvi els aiguats més forts han afectat el Camp de Tarragona. Un grup de tempestes més locals hi ha deixat una gran quantitat d'aigua en diferents moments de la nit. Des d'ahir al migdia aquestes són algunes de les pluges més destacables (en l/m2):

Aeroport de Reus, 147

Cambrils, 145

Tarragona (Complex Educatiu), 131

Vinyols i els Arcs, 130

La Selva del Camp, 121

Constantí, 109

Reus (centre), 105

Riudoms, 84

Gurb, 81

Viladrau, 71

PN del Montnegre, 69

PN del Monteny (Tagamanent), 66

Mataró, 61

Molló, 59

La Vall d'en Bas, 56

Gisclareny, 53

Roses, 47

Figueres, 47

Ulldemolins, 45

L'Estartit, 42

Santa Coloma de Farners, 41

La Bisbal d'Empordà, 24

Girona, 20

Lleida, 18

Barcelona (Raval), 15

A l'aeroport de Reus l'aiguat d'aquesta nit és el més fort dels últims 12 anys. Des de l'episodi del 12 de setembre del 2006 no plovia tant en un període tan curt de temps; en aquella ocasió, en dos dies el pluviòmetre va arribar a acumular 219 l/m2. Ahir entre les 00 h i les 24 h van caure 99 l/m2 en aquest punt del Camp de Tarragona; des del 1952 només hi ha hagut 4 cops en què s'hagin acumulat 100 l/m2 en un sol dia natural.

Els dies vinents el temps serà més tranquil, però s'entreveu una altra tongada de pluges de cara a diumenge. En aquest cas serà una pertorbació atlàntica la que podria deixar pluges generals, unes precipitacions que alguns indrets podrien tornar a ser abundants. Encara hi ha una mica d'incertesa en el pronòstic, però és probable que acabem el cap de setmana amb més pluja extensa i abundant.

540x306 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 5 l/m2

El cap de setmana llarg, però, començarà amb un temps molt més tranquil. Demà el pas d'un front mantindrà el dia mig ennuvolat, però gairebé no plourà enlloc. Divendres els núvols prims enterboliran el cel, però en general farà sol. Dissabte també tindrà moltes estones de sol, i probablement no serà fins a la tarda que començaran a augmentar els núvols.

Els dies vinents l'ambient tornarà a ser més d'estiu que de tardor. Demà i divendres les màximes superaran els 25 en força comarques, i només a primera hora i al vespre farà fresca. El canvi de temps de diumenge tornarà a fer entrar la tardor i ens portarà novament temperatures més normals per l'època.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres