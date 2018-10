Les pluges i nevades arribaran demà i podrien marcar també el diumenge

Poca cosa es notarà avui sobre el canvi de temps que s'acosta. Els núvols aniran a més, sobretot a la tarda, però la temperatura al migdia canviarà poc respecte els últims dies. Avui serà un dia més enterbolit, però les màximes encara s'enfilaran amb facilitat per sobre dels 20º.

Els canvis importants arribaran a partir de demà, amb una tongada de pluges i neu que començarà a primera hora ja al Pirineu, i que a partir de mig matí s'estendrà per la majoria de comarques. Les pluges seran continuades en molts casos i podran acumular fins a 30 o 40 l/m2 en alguns punts de la Catalunya Central, al voltant del Montseny i en comarques com el Ripollès, la Garrotxa, la Selva o el Maresme. On menys plourà serà probablement a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

La cota de neu començarà el dia situada al voltant dels 2.000 metres, però a última hora ja haurà baixat per sota dels 1.000 al nord del Pirineu, i al voltant dels 1.200 metres a la resta. El Metoecat ha activat el primer avís per neu de la temporada, l'avís afecta de moment la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, i alerta de possibilitat que els gruixos de neu superin els 20 cm a partir dels 1.400 metres, i que la cota baixi fins als 900.

Dissabte serà un d'aquells pocs dies a l'any en què la temperatura enlloc de pujar va baixant durant el dia, la diferència entre la temperatura d'aquest migdia i la de demà ja serà de més de 5 graus, però el canvi més fort es notarà diumenge, amb una baixada de més de 10º respecte els valors d'avui o dels últims dies. El vent d'entre tramuntana i gregal bufarà amb alguns cops forts a l'Empordà i en àmbits com la Selva i el Maresme, sobretot dissabte a la nit. El mestral també es deixarà sentir a l'Ebre.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

Diumenge més incert

La novetat de les últimes actualitzacions dels mapes del temps fa referència al que pugui passar diumenge. Si bé fins ara tot feia pensar en un dia tapat però amb escasses precipitacions, la incertesa ha augmentat en els últims pronòstics. A la nit hi haurà una treva, però a partir de mig matí la pluja i la neu podrien tornar a afectar força comarques, sobretot a la costa i al prelitoral centrals i al Pirineu i Prepirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge Acumulacions de precipitació previstes per a diumenge

Es fa difícil entreveure quin serà l'escenari de diumenge, però és possible que la nevada pugui estendre's a bona part del Pirineu i als Ports, amb una cota de neu per sota fins i tot dels 800 metres. Difícilment les precipitacions seran tan abundants com ho seran demà. Cal insistir en que la incertesa en el pronòstic sobre diumenge és important, i pot passar que demà la previsió faci un nou gir.

Res fa pensar que les pluges s'acabin en la setmana que ve, a hores d'ara dilluns pinta un dia insegur, amb possibilitat de més pluges i nevades, sobretot al Pirineu i a les comarques de Girona. Dimarts hi podia haver una treva, però dimecres és possible que ens visiti encara una nova borrasca activa. La temperatura a poc a poc anirà pujant, però fins a Tots Sants continuarem en terreny més de l'hivern que no de la tardor.