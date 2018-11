La pluja tornarà abans del cap de setmana

Aquest dijous ha començat amb poques temperatures per sobre dels 10 ºC, en un matí de plena tardor similar als anteriors. Al migdia l'ambient també serà similar al d'ahir, màximes per sobre dels 15 ºC a la costa, però ambient clarament de tardor en general.

Avui els núvols aniran a més amb el pas de les hores. Es va acostant un altre sistema frontal que durant la nit ja farà ploure en algunes comarques interiors, i que demà, poc o molt, obligarà a obrir el paraigua arreu.

Aquest divendres les pluges més abundants les esperem a l'altiplà central, en algunes comarques interiors de Tarragona i al vessant sud del Pirineu. En alguns d'aquests indrets s'arribaran a superar els 20 l/m2, però en general les precipitacions seran més aviat minses. Durant bona part del dia la pluja serà d'anar fent, però a la tarda no són descartables alguns xàfecs curts, forts i amb tempesta en algunes comarques de Girona i de Barcelona. La cota de neu rondarà entre els 1.800 i els 2.000 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

De cara al cap de setmana el temps serà millor, però no deixaran de passar sistemes frontals. Dissabte farà sol en general, tot i que al migdia el cel quedarà bastant enterbolit en algunes comarques de la meitat oest. El front de diumenge serà més actiu i deixarà precipitacions al Pirineu Occidental i de manera més aïllada també cauran algunes gotes en altres comarques de la meitat oest, sobretot al matí. Com més a prop de mar, més esqueixats seran els núvols.

La temperatura baixarà lleugerament durant el cap de setmana. No entrarem en una fase d'ambient clarament d'hivern, però la temperatura recularà un o dos graus en general. Temperatures de plena tardor que ens continuaran acompanyant al llarg dels set o vuit dies vinents. Al llarg termini no hi ha prevista cap fredorada, i més aviat sembla que els últims dies del mes podrien estar marcats per temperatures una mica més suaus.