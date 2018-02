A les portes de l'episodi de nevades més extenses de l'hivern

Aquest diumenge, ens hem llevat amb temperatures més altes, especialment cap a les comarques de Girona on bona part de la nit s’ha mantingut el cel cobert de núvols. A continuació, us mostrem la diferència de graus respecte a les mínimes d’ahir.

540x306 Diferència de temperatures mínimes respecte ahir / ARA méteo Diferència de temperatures mínimes respecte ahir / ARA méteo

Aquest últim dia de la setmana, s’espera estable amb ambient fins i tot més agradable que dissabte durant el dia. Les temperatures màximes podran superar els 15ºC amb facilitat en alguns punts del litoral de la meitat sud de Catalunya i terres de l’Ebre. A partir de mig matí haurien de començar a entrar el mestral i la tramuntana de forma moderada, sense més conseqüències.

Començarem la setmana nevant però acabarà plovent...

Primerament, cal advertir que la situació és molt complexa i s’haurà d’anar seguint minut a minut com evoluciona el pronòstic. A continuació, amb els mapes actuals d'aquest diumenge, el pronòstic seria el següent...

De cara a demà dilluns, s’espera que la nuvolositat vagi en augment a mesura que avancin les hores, alhora que podrien aparèixer les primeres precipitacions al voltant del litoral i prelitoral de Girona i Barcelona. En principi, haurien de ser precipitacions febles, però amb neu al voltant de 400-600 metres al matí baixant fins a nivell de mar de cara al vespre i nit de dilluns a dimarts. A les comarques de Tarragona i Lleida la cota de neu encara estaria al voltant dels 300-500 metres. La nit de dilluns a dimarts ja pot nevar a pràcticament qualsevol punt de la meitat nord de Catalunya a qualsevol cota, en principi però, les precipitacions haurien de ser febles fins llavors, difícilment es superarien els 5 cm als llocs on més precipiti. Tot i això, haurem d’estar al cas, ja que alguns models ens donen força precipitació durant la nit de dilluns a dimarts i d’altres ben poca o gens.

540x306 Cota de neu prevista per dimarts al migdia / GFS 0.25º / ARA Méteo Cota de neu prevista per dimarts al migdia / GFS 0.25º / ARA Méteo

De cara a dimarts, probablement es podria incrementar la precipitació i alhora baixar la cota de neu. Creiem que podria ser el dia més crític quant a problemes que pugui causar la neu. Esperem precipitacions moderades cap al vessant sud del Pirineu, Catalunya central, meitat sud de Catalunya i potser també ponent. En aquests indrets, es podrien acumular més de 5cm i localment acostar-se als 10cm per sobre de 400m. En principi, la cota 0 sembla que estaria situada de l’eix Barcelona – Igualada – Tremp cap al nord i est. A les comarques de Tarragona i Lleida difícilment baixaria de 200m. La Costa Daurada podria ser de les úniques zones de Catalunya on és menys probable que la neu arribi fins a nivell de mar. Les temperatures no haurien d'arribar als 10ºC a gairebé a cap indret de Catalunya. Al nord del país, la penetració d'aire fred serà tant potent, que a les comarques de Girona, per sobre de 200 metres podrien estar tot el dia sota zero.

540x306 Diferència de temperatures de dimarts respecte avui diumenge / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures de dimarts respecte avui diumenge / GFS 0.25º / ARA Méteo

Dimecres tot sembla indicar que es produirà el xoc de masses d’aire i per tant, això ens fa pensar que la precipitació s’intensificarà notablement i també guanyarà extensió fins a arribar a pràcticament tot Catalunya. A partir de migdia, les precipitacions podrien ser realment intenses cap a punts de la cara sud del Pirineu. En general, registres que podrien començar a ser significatius a força indrets i els acumulats de l’episodi ja podrien superar els 50 litres/m2 en sectors de la mateixa cara sud pirinenca. Per tant, estem parlant de gruixos que podrien superar el mig metre de neu nova altre cop cap a la cara sud pirinenca i l’oriental altre vegada en tot l’episodi. A la resta de Catalunya, els vents del sud treballaran bé i s’espera que la cota de neu pugi ràpidament i es situï ja cap als 800 metres a les comarques de Tarragona abans del migdia i seguir pujant durant la tarda, fins més enllà dels 1.000 metres. A les comarques de Lleida i Barcelona, especialment a l’interior, li costarà de pujar la cota, hi haurà probablement molta inèrcia freda i és possible que pugui nevar fins als 200 metres fins al migdia, amb tendència a pujar cap als 600 o 800 metres de cara a la tarda i vespre. Quant a Girona, sobretot a l’interior, creiem que hi haurà hagut una irrupció tant freda que costarà més que marxi l’aire fred i per tant, fins a primeres hores de la tarda, la cota podria aguantar molt baixa però també pujant progressivament de 200 fins a 600 metres.

540x306 Estimació de la precipitació acumulada per dimecres 24h / GFS 0.25º / ARA Méteo Estimació de la precipitació acumulada per dimecres 24h / GFS 0.25º / ARA Méteo

De cara a dijous, tot sembla indicar que les nevades a cotes baixes serien història i les pluges seguirien afectant gran part de Catalunya amb una cota de neu que ja fregaria els 1.500 metres.

Així doncs, cal estar atents a la possible situació de nevades que se’ns tira al damunt a partir de dilluns al migdia i que es perllongarà fins pràcticament dimecres a la tarda. Estem advertint d’una nevada que en principi hauria de ser feble, al voltant de 5/15cm a la gran majoria del territori, però que pot comportar molts problemes a nivell de mobilitat. Creiem que on si que poden tenir problemes més greus és a la cara sud del Pirineu on ja tenen força neu fins a les valls i s’espera altre cop una nova nevada abundant en els mateixos sectors.

Sobretot, insistim, aquest és el pronòstic que veiem amb els mapes d’avui diumenge, caldrà anar seguint les properes actualitzacions dels models. Petits moviments dels dos centres d’acció, poden fer canviar el pronòstic substancialment cap a més o menys precipitació i/o fred.