A les portes d'una nova situació de llevant

Un nou canvi de temps està picant a la porta. Al llarg de la jornada d'avui la nuvolositat anirà en augment arreu fins a quedar una tarda força ennuvolada, tan sols amb algunes clarianes a les Illes i a l'Aran.

Si bé al llarg del matí ja pot caure algun ruixat feble i aïllat, serà a partir de la tarda quan les precipitacions tendiran a guanyar terreny. Plourà amb ganes al Pirineu i Prepirineu oriental i a punts de la meitat est. De cara al vespre i la nit, les pluges s'estendran per la resta del litoral i prelitoral i, de manera més dispersa, a la resta.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà serà un dia ennuvolat i amb pluja, especialment al litoral, al prelitoral i a la meitat est del país. A la resta també podrà ploure, però de manera més dispersa i menys important. A la Val d'Aran, en canvi, hi haurà clarianes. Altra vegada, seran les comarques del nord de Girona on s'acumularan les quantitats més importants.

540x306 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARAméteo

El vent de llevant i gregal s'anirà enfortint a la Costa Brava. En aquest sector avui ja hi podrà haver cops de més de 50 km/h. Serà demà quan la ventada arribarà a bona part del litoral, del prelitoral i de la meitat est, sobretot a zones elevades. En aquest sentit, hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) per ratxes que poden superar els 20 m/s (72 km/h).

Precisament, el vent serà el responsable d'alterar l'estat de la mar. Durant les hores vinents el temporal marítim anirà a més. Entre aquesta tarda i demà hi pot haver onades de més de 4 metres d'alçada a la meitat nord del litoral i de més de 2 metres i mig a la resta, fet que també avisa l'SMC.

I compte, perquè les acumulacions de precipitació entre avui i demà seran destacables en alguns punts del país. A comarques com el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà es podrien superar els 100 l/m2, tal com ho adverteix l'SMC. A zones com el Montseny, les Guilleries i els Ports, també hi podria haver registres importants, de més de 50 l/m2.

Al llarg del cap de setmana la temperatura anirà baixant. Això farà que la cota de neu també tendeixi a baixar. A partir d'aquesta tarda voltarà els 1400 o 1500 metres al Pirineu Oriental, i es podrien acumular gruixos de més de 30 o 40 cm a les zones elevades d'aquest sector.

540x306 Cota de neu prevista per demà al matí / Model GFS - ARAméteo Cota de neu prevista per demà al matí / Model GFS - ARAméteo

El descens de la temperatura serà més marcat de cara a principis de la setmana vinent. Reapareixeran les glaçades a les valls del Pirineu i del Prepirineu, de manera que caldrà recuperar la roba d'abric.

Amb tot, dilluns encara no acabarà de fer net del tot. Es mantindran els núvols i la possibilitat d'alguns ruixats dispersos a prop de la costa, tot i que s'aniran obrint clarianes. Això sí, tot sembla indicar que entre dimarts i dimecres, podríem rebre més ruixats, sobretot al litoral i al prelitoral.