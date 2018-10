A les portes d'una nova tongada de pluges

De bon matí hi haurà núvols baixos a bona part del país. Amb el pas de les hores s'aniran trencant, tot i que no acabaran de desaparèixer del litoral i prelitoral, on poden caure alguns plugims intermitents. Per tant, durant les hores centrals del dia hi haurà més estones de sol a l'interior. Ara bé, durant la tarda creixeran nuvolades i fins i tot caurà algun ruixat en punts del Pirineu i del Prepirineu.

540x306 Nuvolositat prevista per a aquesta tarda / Model GFS - ARAméteo Nuvolositat prevista per a aquesta tarda / Model GFS - ARAméteo

Tot i el cel mig ennuvolat del migdia, es mantindrà l'ambient suau i fins i tot calorós. Tal com ja va passar ahir, els termòmetres s'enfilaran fins als 23-28 ºC a la majoria de comarques, mentre que al litoral la sensació de xafogor serà marcada.

Demà el canvi de temps es començarà a notar. Els núvols s'aniran fent cada cop més abundants, sobretot a partir de migdia. A més, al llarg de bona part de la jornada podran caure ruixats aïllats localment moderats en qualsevol punt del territori, més probables a prop del litoral. Passat el migdia els ruixats s'aniran estenent a la vegada que seran més freqüents, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona. A part, a partir del vespre arribarà una tongada de pluges importants per l'oest i el sud que durant la nit de diumenge a dilluns escombrarà tot el país.

540x306 Precipitació prevista per a demà / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per a demà / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima de demà quedarà més curta que la d'avui. Per tant, tot i que l'ambient serà agradable, costarà trobar valors per sobre dels 25 o 26 ºC a tot estirar.

Aquest canvi de temps encara s'allargarà de cara a dilluns. Sembla que començarem la setmana amb nuvolositat abundant i amb xàfecs a qualsevol punt, si bé a partir del migdia aniran minvant per ponent i pel sud. Amb tot, la temperatura tendirà a baixar una mica més, tant la mínima com la màxima.

Dimarts la borrasca s'allunyarà i les clarianes guanyaran terreny. Tot i això, sembla que una nova pertorbació podria afectar-nos a mitjans de setmana.