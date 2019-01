Nevada abundant al Pirineu i emblanquinada a la Catalunya Central

Aquesta nit la neu ja ha anat caient amb moltes ganes al vessant nord del Pirineu. En molts indrets de la Vall d'Aran i d'Andorra el gruix ja supera els 10 cm, i fins i tot se superen el 20 cm en algun cas. En molts punts de la Ribagorça, de l'Alt Urgell o de la Cerdanya la neu també hi cau ja fins a les cotes més baixes. A la Seu d'Urgell la nevada és tan abundant que ha acumulat 15 cm en ben poques hores, segons dades de l'Ajuntament. Avui la nevada serà extensa al Pirineu, i s'entreveu molt abundant al vessant nord de la serralada. La neu fins i tot emblanquina teulades a Vic, i en molts altres indrets de la Catalunya Central. També a la Panadella s'hi han vist algunes volves de neu aquest matí.

⚠️ ❄️ Intensa nevada a #laSeu d’Urgell. En tres hores ja acumulem uns 15 cm i continua nevant.



🌧 Poques vegades neva tan intensament a #laSeu i, com que el terra era molt fred, la neu ha agafat de seguida.



📣 Recomanem limitar els desplaçaments si no són imprescindibles. Fil pic.twitter.com/C4Q8BTV0CT — Ajuntament de la Seu (@ajlaseu) January 23, 2019

On pot nevar avui? En qualsevol punt de la serralada la neu s'hi farà present, tant a les cotes altes com al fons de les valls. La nevada serà molt més abundant a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i a Andorra que a la resta, però la neu també agafarà fins i tot en punts del Prepirineu.

En punts alts de les Terres de l'Ebre és probable que la neu també hi caigui amb certes ganes, especialment a la Terra Alta. De manera més esporàdica són possibles ruixats de neu a l'altiplà central i a la Catalunya Central. En punts alts de l'Anoia, la Segarra o la Conca de Barberà també s'hi pot veure neu avui, i fins i tot en algunes comarques de Girona s'hi poden escapar ruixats de neu granulada de caràcter més local. En tots aquests àmbits la cota de neu estarà en general entre els 500 i els 600 metres, tot i que si algun ruixat és intens la cota pot ser puntualment més baixa. La situació tan marcada de nord fa molt difícil que aquestes nevades que hi hagi fora del Pirineu puguin ser abundants, i que la neu s'estengui per més indrets. Durant el matí a part de la neu també hi haurà alguns plugims en cotes més baixes.

El Meteocat té diferents avisos de situació meteorològica de perill actius per avui, entre els quals destaca el de neu. Fins a 17 comarques estan avisades per la possibilitat de neu, però no totes ho estan de la mateixa manera. A la Vall d'Aran el perill es considera molt alt, a la Ribagorça, al Pallars, a l'Alt Urgell, a la Cerdanya i al Ripollès es considera alt, i després hi ha un grup de comarques més enllà del Pirineu en què l'avís és només de perill moderat. El Meteocat alerta també del fenomen del torb i de la possibilitat que en punts de l'Alt Empordà la cota de neu pugui arribar a baixar fins als 400 metres.

540x306 Avís per neu del Meteocat per aquest dimecres / METEOCAT Avís per neu del Meteocat per aquest dimecres / METEOCAT

Més enllà de la neu avui el vent també serà protagonista. Les fortes ventades arribaran sobretot a partir de la tarda i vespre i afectaran especialment el Pirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre. Tot i això, en moltes altres comarques també hi haurà cops de 60 o 70 km/h entre aquest vespre i demà.

540x306 Cops de vent previstos per a la pròxima nit i demà al matí Cops de vent previstos per a la pròxima nit i demà al matí

Aquest vent reforçarà molt la sensació de fred. Tot i que aquest matí la temperatura serà més alta que ahir, aquesta tarda i demà cal esperar sensació tèrmica per sota dels 0 graus en moltes comarques per la suma de l'entrada d'aire fred i el vent. Ambient de ple hivern.

Amb intermitències la nevada al Pirineu s'allargarà ben bé fins al cap de setmana, tot i que més concentrada al vessant nord de la serralada. Els dies vinents en general hi haurà pocs núvols. Entre avui i el cap de setmana la temperatura tendirà a pujar. Tramuntana i mestral seran insistents durant la resta de la setmana.