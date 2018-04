La pròxima borrasca activa podria arribar el cap de setmana

Aquesta matinada ha glaçat a moltes valls del Pirineu, però a la majoria de comarques la temperatura no ha baixat dels 5º. A la costa i el prelitoral avui serà un dia més càlid que ahir, amb màximes que arribaran a superar els 20º, sobretot a l'Empordà. Ens espera un dimarts bastant enterbolit però amb pluges escasses, i només en alguns punts del Pirineu Occidental s'escaparan ruixats, especialment durant la nit. De forma més puntual també podrien caure algunes gotes al pla de Lleida i en comarques com la Noguera. El vent de garbí es deixarà sentir moderat, sobretot al sud de la Costa Brava i als cims del Pirineu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per demà, sobretot de matinada. Acumulacions de precipitació previstes per demà, sobretot de matinada.

Bona part de la setmana lectiva el temps serà tranquil i amb pocs canvis de temps. Demà predominarà el sol, però la temperatura serà més baixa que avui. En molts indrets les màximes es quedaran 2 o 3 graus per sota de les d'avui. El vent de garbí bufarà amb més ganes i a la tarda les ratxes superaran els 50 km/h al sud de la Costa Brava, el Maresme i en punts de la Catalunya Central. Tot plegat farà que aquest dimecres les jaquetes facin més falta que avui. Demà serà un dels dies amb més sensació de fred de la setmana.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui la de demà

El canvi de temps més important dels pròxims dies, però, s'entreveu de cara a dissabte i diumenge. Encara és aviat per precisar-ho, però els mapes del temps dibuixen amb bastanta certesa la visita d'una borrasca activa que sobretot ens afectaria entre la tarda de dissabte i la primera meitat de diumenge. Una ploguda extensa s'entreveu probable, amb la possibilitat que en alguns casos s'arribin a acumular quantitats de més de 20 l/m2, sobretot al Pirineu i en algunes comarques de l'est. Segurament la cota de neu rondarà poc per sobre dels 2.000 metres.

540x306 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 20 l/m2 Probabilitat en tant per cent que diumenge se superin els 20 l/m2

El canvi de temps provocaria que el cap de setmana la temperatura fos clarament més baixa al centre del dia, però no s'entreveu cap retorn clar cap al fred. Els pròxims deu dies no hi haurà canvis importants de masses d'aire, de manera que, amb petites pujades i baixades, continuarem amb valors força normals per a l'època.