La revetlla arribarà amb temps tranquil i una calor encara suportable

Ha arribat l'estiu i ha arribat també la primera nit en què la temperatura mínima no ha baixat dels 20 graus en diverses comarques pròximes a la costa. Fins ara les anomenades nits tropicals s'havien anat produint de manera molt aïllada, però avui la suma d'aire càlid més tramuntana ha provocat que la nit hagi sigut de mal dormir en molts indrets. A Roses la temperatura no ha baixat dels 23 graus en tota la nit, a Badalona i al centre de Barcelona la mínima ha sigut de 21, i a Amposta, Sant Carles de la Ràpita, el pantà de Riba-roja d'Ebre i l'aeroport del Prat també hi hagut nit tropical.

Al Prat l'any passat la primera nit tropical va arribar gairebé el mateix dia que aquest anys, el 21 de juny, però per trobar-ne una de més tardana que la d'aquest 2020 cal anar fins al 2010, quan no va arribar fins al 28 de juny. De mitjana en l'última dècada la primera nit de mal dormir al Prat ha arribat 10 dies abans que aquest any. La calor ha trigat a arribar.

Avui farà calor però en general la temperatura no s'enfilarà més que ahir, quan es va arribar fins a 36 graus a Vinebre i 35 graus a Benissanet, les temperatures més altes d'aquest any fins ara, tot i que a finals de maig ja es van arribar a superar puntualment els 35 graus. Avui el termòmetre tornarà a saltar per sobre dels 30 graus en moltes comarques, però en general les màximes seran un o dos graus més baixes que ahir. La tramuntana que durant les últimes hores ha bufat al nord de la Costa Brava anirà desapareixent de cara a la tarda.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui hi haurà alguns intervals de núvols al sud de la Costa Brava, i a la tarda creixeran nuvolades al Ripollès i a la Garrotxa, però en general farà sol i no hi haurà xàfecs de tarda. Arribarem a la nit de Sant Joan sense canvis, i la nit de revetlla serà serena en general. Demà a la tarda tampoc hi haurà tempestes de tarda ni tan sols en punts de muntanya.

Tota la setmana serà assolellada en general, però a partir del dia de Sant Joan a la tarda començaran a aparèixer algunes tempestes al Pirineu, xàfecs més aviat aïllats que s'aniran repetint dijous i divendres. De cara al cap de setmana encara hi ha incertesa, i és probable que hi hagi més estones de cel mig ennuvolat i que les tempestes vagin a més al Pirineu i al Prepirineu. No és descartable fins i tot que els xàfecs puguin afectar més comarques, tot i que aquest no és l'escenari més probable amb els mapes d'avui.

Segurament una de les coses que més preocupa en aquestes dates és si la primera fuetada de calor forta arribarà aviat. Aquesta setmana no és probable que la calor es faci angoixant, ja que si bé l'ambient clarament d'estiu continuarà els dies vinents, el termòmetre no pujarà més. No és gens descartable una primera situació de calor forta coincidint amb el canvi de mes. La incertesa sobre això encara és gran, fins al punt que també hi ha algunes possibilitats que passi el contrari, que la primera setmana de juliol sigui més aviat fresca. Caldrà seguir-ho.