El cap de setmana acabarà marcat per un nou canvi de temps

Comencem la jornada de diumenge amb força núvols alts, que són un preludi del canvi de temps que ens ha d’arribar aquesta tarda. Aquesta nit, tot i els núvols, les temperatures mínimes han baixat al Pirineu per l'aturada de la tramuntana reescalfada que ahir va portar alguns valors per sobre dels 15 ºC en algunes valls pirinenques.

Aquest matí de diumenge serà tranquil, però ràpidament a partir de migdia la nuvolositat anirà en augment i al vessant nord del Pirineu ja podrien arribar les primeres nevades. La cota de neu anirà baixant dels 1.200 metres inicials cap als 600 metres a últimes hores de la jornada. La nevada durant la tarda serà intensa al vessant nord i podrà saltar a la cara sud amb certa facilitat, tot i que serà menys abundant. Els gruixos de neu acumulats seran menys destacables que en l'última situació, però es podrien acumular fins a 20 o 30 cm de neu nova per sobre dels 1.600 metres i quantitats menys destacables per sota d’aquesta cota. Les temperatures patiran un acusat descens a partir de la tarda a tot el país progressivament, de nord a sud.

A la resta de Catalunya, el canvi de temps tindrà diferents afectacions segons l’indret. Pel que fa a les precipitacions, fora del Pirineu, només n’esperem algunes al nord-est –entre el Maresme, el Ripollès i el Baix Empordà–, que serà on, de cara a la tarda i al vespre d'aquest diumenge, es podrien reproduir alguns ruixats, fins i tot alguns d'intensitat moderada i potser amb calamarsa o calabruix, però no haurien de deixar grans quantitats de precipitació. Difícilment se superaran els 15 l/m2, però compte amb la cota de neu: podria baixar fins als 600 metres de cara al vespre. Per tant, no seria d’estranyar alguna enfarinada de nou al Montseny-Guilleries o la serralada transversal.

Exceptuant la nevada al Pirineu i els ruixats de tarda que puguin aparèixer al nord-est del país, no esperem més precipitacions. L’altre factor a destacar serà altre cop el vent. Tornarà a ser el gran protagonista i fins i tot podrà ser perillós a la meitat sud del país. Les ratxes poden ser especialment violentes a partir de la tarda i durant el vespre. Es podrien superar els 130 km/h en alguns punts de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, mentre que moltes ratxes màximes superiors als 90 km/h sovintejaran també en altres indrets de la meitat sud del país. A última hora del vespre i ja de cara a la nit, la tramuntana també entrarà amb violència per l'Empordà.

LA SETMANA ENTRANT...

Tot apunta que seguirem amb una dinàmica similar. El pas de borrasques provinents del nord-oest de l’Atlàntic no cessarà. És a dir, molt probablement seguirem tenint nevades abundants al vessant nord del Pirineu principalment i precipitacions molt més inconnexes o inexistents a la resta del país. Amb tot, sembla que el vent seguirà present, durant gran part de la setmana entrant, als dos extrems del país. El dia amb més precipitacions fora del Pirineu podria arribar a finals de setmana, amb una pertorbació que podria arreplegar més humitat i més fred, però tot plegat caldrà veureu-ho i el pronòstic és incert. Ho anirem perfilant al llarg de la setmana.