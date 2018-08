La setmana comença amb calor intensa però acabarà amb neu als cims del Pirineu

Encetem setmana immersos en un temps clarament d'estiu. Tot i que la nit cada cop és més llarga, aquesta matinada la temperatura mínima ha sigut de 24,8º al centre de Barcelona, i avui les màximes superaran amb molta facilitat els 30º, fins i tot a la costa. Avui farà sol a tot arreu i les nuvolades de tarda seran escasses en punts de muntanya.

540x306 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2

La tramuntana continuarà bufant moderada a l'Alt Empordà, on el vent no hi minvarà fins demà al matí. El vent de nord serà un dels protagonistes del canvi de temps que s'entreveu cap al final de setmana, de manera que divendres i dissabte és probable que bufi encara més fort que en els últims dies.

Com més avanci la setmana més augmentaran les nuvolades i les tempestes de tarda, però la primera part de la setmana tindrà moltes hores de sol en general. Demà només hi haurà xàfecs puntuals al Pirineu Oriental i en àmbits com la Garrotxa i el nord d'Osona. Dimecres i dijous les tempestes de tarda començaran a estendre's per més punts del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central, i podran ser localment fortes en sectors de muntanya.

Els aiguats sobtats s'estendran per moltes comarques al voltant de divendres. Els mapes del temps tornen a dibuixar un canvi de temps que provocarà tempestes extenses i localment fortes entre divendres i dissabte, uns ruixats que, com en l'última tongada, afectarien també molts punts de la costa i del prelitoral.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Potser el més destacable del canvi de temps serà la baixada de la temperatura. Encara és aviat per precisar quants graus baixarà la temperatura en l'inici del cap de setmana, però és probable que en alguns indrets aquest descens sigui de fins a 10 graus, una baixada bastant més contundent que en l'últim canvi de temps. Entre divendres i dissabte fins i tot s'entreveu la possibilitat que nevi a les cotes més altes del Pirineu.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

S'acaba l'estiu? Res ho fa pensar. L'escenari més probable és que la setmana que ve no sigui de calor tant intensa com avui o demà, però que la temperatura es recuperi clarament. Tampoc s'entreveu probable que les tempestes continuïn o que es repeteixin més enllà de dissabte.