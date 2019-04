El cap de setmana no plourà però els ruixats no desapareixeran per Setmana Santa

A poc a poc el fred va marxant, però aquesta nit encara hi ha hagut temperatures àmpliament sota zero a les cotes mitjanes i altes del Pirineu. Destaquen els -8 ºC de la Tosa d'Alp o de Certascan. En cotes més baixes les mínimes més fredes han estat els 0 ºC de Das i del Pont de Suert. Aquest migdia l'ambient serà agradable i primaveral: en general els valors màxims s'enfilaran 1 o 2 graus més que ahir i els 20 ºC se superaran en més comarques que els últims dies.

Avui els xàfecs de tarda seran més puntuals i més aïllats que ahir, i tot i que encara n'hi haurà al voltant del Montseny i les Guilleries, i a la Garrotxa, avui en moltes comarques el paraigua ja no farà falta. A la tarda nevarà amb ganes al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu que se situarà entre els 1.500 i els 1.700 metres. La tramuntana i el mestral bufaran amb cops moderats, el vent no desapareixerà fins demà a la tarda.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Durant el cap de setmana no plourà. Divendres farà sol i només hi haurà alguns intervals de núvols al nord del Pirineu i en algunes comarques prelitorals. Dissabte farà sol arreu, només apareixeran algunes nuvolades de tarda en punts de la serralada Transversal i al Pirineu Oriental. Diumenge serà un dia més variable a la costa, però en canvi com més a l'oest més predominarà el sol.

Setmana Santa

Què sabem a hores d'ara del temps de Setmana Santa? És molt probable que entre dilluns al vespre i dimarts hi hagi un altre canvi de temps, que a la majoria de comarques sembla que només comportarà ruixats puntuals la nit de dilluns a dimarts. Però al Pirineu i al Prepirineu les precipitacions podrien ser-hi més destacables. Dimarts a la tarda probablement encara s'escaparan alguns ruixats en comarques de la meitat nord, però en conjunt no hi haurà pluges continuades.

Sembla poc probable que els ruixats de Setmana Santa s'acabin aquí. Amb els mapes d'avui és raonable pensar que entre dijous i divendres hi haurà algun altre moment en què la inestabilitat augmentarà i reapareixeran alguns xàfecs. Per descomptat encara és molt aviat per saber si serà una tongada de xàfecs que afectarà poques o moltes comarques. Caldrà seguir-ho.

Pel que fa a les temperatures, aquest cap de setmana la temperatura pujarà una mica a Ponent i a l'interior, però en canvi l'entrada de vent de mar diumenge frenarà i farà baixar una mica el termòmetre a prop de mar. En general, però, la Setmana Santa s'entreveu amb temperatures que se situaran un graó per sobre dels últims dies. Res fa penar en grans canvis en l'ambient, però els pocs girs que hi hagi en el termòmetre seran a l'alça.