Les tempestes i els ruixats van a la baixa al llarg del cap de setmana

Aquest dissabte el dia ha començat menys fresc en general, llevat de punts de la Catalunya Central i del Pirineu i Prepirineu on ha refrescat lleugerament després dels ruixats que van descarregar ahir divendres i que van fer baixar la temperatura ràpidament. El dissabte també s’ha despertat amb algunes boirines en algunes valls i fondalades de l’interior i amb restes dels núvols de les tempestes d’ahir. En tot cas, es preveu que al llarg del matí vagin marxant.

A diferència del divendres, avui s’espera que els ruixats vagin a menys. No voldrà dir pas que no n’hi haurà, sinó que seran menys extensos i també menys intensos. El dia es presentarà assolellat a bona part del país, si bé a punts de les comarques de Girona i del terç és on constarà més que la presència dels núvols acabin de marxar al llarg del matí.

651x366 Acumulacions de precipitació prevista per avui Acumulacions de precipitació prevista per avui

Cap al migdia, tornaran a créixer nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a la serralada Transversal amb la formació de nous ruixats durant la segona meitat del dia. En tot cas, els xàfecs seran menys intensos que no pas ahir. Els més destacats cauran entre les comarques del nord de Barcelona i interior de Girona, és a dir, entre el Ripollès, el Berguedà i Osona. A la resta del territori, seguirà imposant-se l’ambient assolellat, tot i que els núvols també arribaran en altres sectors de Girona, Barcelona i Catalunya Central al llarg de la tarda, però sense pluja.

Aquest dissabte la temperatura màxima baixarà lleugerament en conjunt. Ara bé, diumenge tornarà a pujar un parell de graus, amb un ambient una mica més càlid. Cap al pla de Lleida i interior de les Terres de l’Ebre la temperatura podrà arribar els 30-31 ºC, mentre que a la resta de territori es mouria entre els 26 i 30 ºC, llevat del litoral on la marinada ajudarà que els termòmetres quedin al voltant del 25 ºC o fins i tot per sota.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

La segona meitat del cap de setmana farà més sol, tot i que arribaran núvols alts, sobretot a partir de la tarda. L’ambient assolellat predominarà a la majoria de les comarques fins al migdia. Com avui dissabte, al Pirineu i al Prepirineu tornaran a formar-se nuvolades que durant la segona meitat de la jornada descarregaran alguns ruixats locals. En aquest cas, la pluja serà menys destacable que no pas dissabte i els ruixats quedaran més restringits a sectors del Pirineu.

De cara a dilluns els ruixats podrien tornar a guanyar més terreny amb el creixement de nuvolades a més indrets de Catalunya, especialment en sectors de muntanya del país, on a partir de migdia descarregaran xàfecs i algunes tempestes que s’estendran no només al Pirineu i Prepirineu, sinó també a molts punts del prelitoral i de la Catalunya Central.