A les portes d'un nou temporal centrat al sud de Catalunya i al País Valencià

Hem encetat aquest dimecres amb un ambient menys fred que ahir. En molts casos avui a primera hora hi havia entre 1 i 3 graus més que aquest dimarts. Al migdia la temperatura serà bastant similar a la d'ahir, però cal tenir en compte que a la tarda el vent es començarà a deixar sentir a la costa, fet que augmentarà la sensació de fred.

Un nova situació de temporal ens afectarà a partir del vespre, però tot fa pensar que en aquest cas seran sobretot l'extrem sud de Catalunya i el País Valencià els sectors que en rebran l'embat més fort. A la tarda el risc de pluja anirà en augment en general. Entre aquest vespre i demà els ruixats aniran apareixent gairebé a qualsevol punt de Catalunya, però en la majoria dels casos seran molt irregulars i no deixaran quantitats de pluja abundants, especialment si les comparem amb les de les últimes plogudes.

Els mapes del temps estan d'acord que serà sobretot a les Terres de l'Ebre i al País Valencià on les pluges seran fortes, amb acumulacions que podran superar els 100 l/m2 en alguns casos entre demà i divendres. Les precipitacions més abundants no hi arribaran probablement fins demà a última hora.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dijous

Alguns models de previsió fan pensar que també en àmbits com l'Empordà, la Garrotxa, el Ripollès i la Catalunya del Nord les pluges podrien superar els 30 o 40 l/m2, i ser localment fins i tot més abundants. A la resta de Catalunya no s'entreveu una situació de xàfecs forts, però tant demà com divendres seran dies amb força núvols i un temps molt insegur.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

El vent de gregal bufarà amb ganes demà i divendres, sobretot entre la costa central i el nord del País Valencià. Demà anirà guanyant força amb el pas de les hores, i divendres al matí podria bufar amb ratxes de fins a 100 km/h al País Valencià, i amb cops de 70 o 80 km/h a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. El temporal marítim serà important en aquests sectors, amb onades que poden arribar a superar els 3 metres.

540x306 Cops màxims de vent previstos per dijous a la tarda Cops màxims de vent previstos per dijous a la tarda

Tot plegat farà que la sensació tèrmica baixi, sobretot a prop de mar. Demà i divendres seran dies més freds a causa del vent i l'augment dels núvols, però aquest temporal no farà entrar aire més fred. Els migdies de dissabte i diumenge s'entreveuen altre cop càlids i amb màximes de fins a 25º en algun cas.

El cap de setmana hi haurà moltes estones de sol, però les nuvolades continuaran creixent amb ganes a partir del migdia. Dissabte és possible que apareguin ruixats i tempestes molt irregulars a la tarda, sobretot al Pirineu i Prepirineu i en altres comarques interiors. Diumenge aquest risc de ruixats sobtats sembla que serà més baix.

El Meteocat encara no té actiu cap avís de situació meteorològica de perill. L'AEMET ja alerta des d'ahir de pluges que demà i divendres podrien superar els 100 l/m2 en 12 hores al litoral i prelitoral sud de Catalunya i al nord del País Valencià. Considera el risc “important”. També hi ha avisos actius per mala mar.