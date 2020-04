El temps es mantindrà força tranquil durant la recta final de Setmana Santa

Aquesta matinada ha estat semblant o una mica més freda en bona part del nord i l'est del territori. En canvi, a les Terres de l'Ebre i en punts del pla de Lleida la temperatura mínima ha quedat més alta:

11 ºC a Ascó

8 ºC a Vinyols i els Arcs

6 ºC a Sant Cugat del Vallès

6 ºC a Malgrat de Mar

5 ºC a Viella

4 ºC a la Bisbal d'Empordà

4 ºC a Lleida

3 ºC a Solsona

Tot i l'ambient fresc que hi havia a primera hora del matí, s'espera que al migdia es recuperi la sensació de primavera. La màxima s'enfilarà fins a valors de 18 a 23 ºC gairebé a tot arreu, tot i que en punts de la franja costanera, a l'altiplà central i al Pirineu quedarà una mica més frenada. Amb tot, en conjunt s'espera una jornada assolellada, amb el creixement de nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu que, a tot estirar, deixaran quatre gotes.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Aquesta matinada els núvols aniran a més i fins i tot podria caure alguna gotellada en punts de les Terres de l'Ebre. El matí de dissabte començarà amb nuvolositat variable en bona part del territori. Tot i això, a mesura que avanci el dia els núvols aniran a la baixa i a la tarda el sol serà el protagonista a la majoria de comarques. Ara bé, tornaran creixeran nuvolades en punts del Pirineu i del Prepirineu que deixaran algun ruixat de curta durada. La temperatura serà semblant o una mica més baixa.

Diumenge el temps es mantindrà molt tranquil. Aniran passant bandes de núvols alts i mitjans i l'ambient continuarà sent molt suau durant les hores centrals del dia. On cal tenir un ull posat és en el canvi de temps que podria arribar entre dilluns i dimarts. Ja fa dies que alguns models dibuixen un escenari dominat per l'arribada d'una pertorbació a la península Ibèrica que podria portar més núvols i pluges. Tot i això, encara ara hi ha molta incertesa pel que fa a on s'acabarà situant i, per tant, a com ens acabarà afectant.