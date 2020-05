La calor d'estiu marcarà el temps del cap de setmana

Avui tornarà a ser una jornada de calor, amb una temperatura que s'enfilarà entre 1 i 3 graus més que ahir. Fins i tot se superaran els 30 ºC a punts de la vall de l'Ebre i s'hi podran acostar al litoral i prelitoral sud i al pla de Lleida. Ara bé, a diferència dels darrers dos dies, al litoral central i nord s'imposarà la marinada i això frenarà l'ascens del termòmetre.

Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Amb tot, el temps serà tranquil a la majoria de comarques, marcat pel pas d'algunes bandes de núvols poc importants. Els núvols baixos que s'han format de matinada a punts de la Catalunya Central i de l'Altiplà Central es dissiparan ràpidament. Durant la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i hi haurà alguns ruixats, més aviat febles i aïllats, al nord de les comarques gironines.

La segona meitat del cap de setmana continuarà ben plàcida i encara més calorosa. Demà s'imposarà el sol arreu i, a diferència d'avui, no s'esperen ruixats enlloc. Tan sols hi haurà alguns núvols de tarda cap al nord. La temperatura podrà pujar una mica més a l'interior i no seria d'estranyar trobar alguns valors de 31 o 32 ºC a l'interior de la vall de l'Ebre i al pla de Lleida. Al litoral, la marinada farà feina i la temperatura quedarà més baixa, amb valors que a tot estirar fregaran els 25 ºC.

Diferència entre la temperatura màxima de demà i la d'avui / Model GFS - ARAméteo

La setmana començarà sense canvis destacables. Dilluns l'ambient serà assolellat, tot i la formació d'alguns núvols baixos a punts del litoral sud. La temperatura es mantindrà a la banda alta del termòmetre i, a l'interior de l'Empordà, encara podria pujar una mica més.

L'ambient estiuenc es mantindrà ben bé fins divendres que ve, tot i que amb el pas dels dies la calor anirà afluixant.

Recordeu que la radiació solar d'aquesta època és com la de mitjans d'agost, de manera que si sortiu a passejar o a fer esport convé que us protegiu. Unes ulleres de sol, una gorra i la crema solar us seran d'utilitat.