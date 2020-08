Diumenge força tranquil i amb una mica menys de calor

La xafogor s'ha deixat notar altra vegada al llarg de la matinada al litoral i al prelitoral. Tot i això, la temperatura mínima d'avui ha baixat entre 1 i 3 graus a la majoria de comarques. A diferència d'ahir, no hi ha hagut cap indret de la depressió Central on el termòmetre s'hagi mantingut per sobre dels 20 ºC.

En conjunt, s'espera un diumenge assolellat, amb intervals de núvols fins a mig matí a la meitat est del país, fins i tot amb alguna gotellada a punts de les comarques de Barcelona. Durant la tarda els núvols es faran més espessos a l'interior de les comarques de Girona i, fins i tot, poden arribar a deixar quatre gotes o algun ruixat curt aïllat de cara al vespre. A partir de llavors i fins demà a primeres hores les nuvolades més gruixudes i els xàfecs dispersos afectaran el sector central del litoral i el prelitoral, entre el Baix Penedès i la Selva.

La temperatura màxima baixarà arreu, tret de la Costa Daurada, on es mantindrà semblant a la d'ahir. S'arribarà a valors de 27 a 32 ºC al litoral central i nord, a l'Altiplà Central, al Pirineu i al Prepirineu, i de 30 a 35 ºC a la resta.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Demà, un cop els ruixats del matí hagin desaparegut, tan sols quedaran algunes restes de núvols a les comarques de Barcelona i de Girona. A la resta el cel es mantindrà bàsicament serè. L'ambient serà menys calorós. La màxima serà entre 1 i 3 graus més baixa.

La tramuntana continuarà bufant a l'Empordà durant tota la jornada d'avui i fins demà al vespre, més reforçada durant aquest matí i, de nou, al llarg de la propera nit i matinada. Això farà que al nord de la Costa Brava hi hagi entre maror i forta maror, és a dir, onades d'1 metre a 1 metre i mig d'alçada.

Dimarts de matinada es podria tornar a repetir algun ruixat aïllat a punts de la costa, tot i que en conjunt serà una jornada tranquil·la. La temperatura tornarà a pujar de manera transitòria fins dijous. Durant aquests tres dies farà molta calor altra vegada i s'accentuarà la xafogor. Ara bé, divendres arribarà un front fred que obrirà les portes a una baixada més marcada de la temperatura i s'iniciarà una dinàmica amb més xàfecs i tronades.