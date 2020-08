L’ambient més fresc té les hores comptades

Petit però esperat canvi de temps el que es va deixar notar ahir diumenge i que encara es mantindrà al llarg d'avui dilluns. Al descens entre lleuger i moderat de la temperatura màxima d'ahir s'hi ha afegit una matinada de dilluns més fresca i fins i tot amb alguns ruixats en punts del litoral central. En tot cas, les quantitats recollides no han sigut destacables a causa d’una pluja que ha caigut en la majoria dels casos sobre el mar.

En conjunt, s’espera un dilluns assolellat, tot i que els núvols baixos i les nuvolades en sectors del litoral i prelitoral central així com en altres punts de la meitat est aguantaran fins al migdia. A partir de llavors, en aquests indrets la nuvolositat anirà minvant fins a deixar pas a un temps dominat pel sol. A la resta del país, pocs canvis durant la tarda, cel serè o poc ennuvolat amb alguns núvols alts i d’altres d’evolució, que no portaran pas pluja, en punts del Pirineu i del prelitoral.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Un dia més la tramuntana seguirà bufant a l’Empordà, tot i que a la tarda perdrà intensitat i començarà a bufar el vent de component sud a partir del vespre. Fins llavors, la tramuntava bufarà amb cops forts sobretot al nord del cap de Creus. Això farà que també es mantingui lleugerament alterada la mar en aquest sector, entre maror i forta maror, amb algunes onades que puntualment podran superar el metre o arribar al metre i mig.

La temperatura màxima seguirà baixant una mica més arreu, llevat del litoral sud, entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, on el vent de mestral mantindrà els termòmetres semblants o un mica més baixos. En general es mouran entre 27 i 32 ºC a gairebé tot el país.

Ara bé, l’alegria durarà poc. Ja a partir de demà, la temperatura tornarà a pujar. La petita refrescada de diumenge i dilluns quedarà eclipsada per un ascens moderat dels termòmetres, entre 2 i 4 graus, amb unes màximes que tornaran a situar-se entre els 30 i 35 graus. A més, l’arribada d’un anticicló farà que el temps es presenti tranquil, bàsicament assolellat i amb pocs ingredients per veure pluja. Només hi haurà núvols baixos matiners en trams del litoral i a la tarda alguna nuvolada cap a la comarca del Ripollès.