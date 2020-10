A la tarda hi haurà alguns ruixats febles al Pirineu, al nord de l'Empordà i a l'oest del territori

A zones enclotades i arrecerades del vent la temperatura mínima ha baixat respecte a ahir. En canvi, a l'alta muntanya el termòmetre ha marcat valors entre 1 i 3 graus més alts, ja que la massa d'aire fred s'ha començat a enretirar. S'ha arribat a baixar fins als:

1 ºC a Guardiola de Berguedà

4 ºC a Lleida

4 ºC a Benissanet

5 ºC a Sant Sadurní d'Anoia

6 ºC a Tremp

6 ºC a Girona

9 ºC a Alcanar

10 ºC a Tarragona

15 ºC a Barcelona

La borrasca 'Alex', que entre França i Itàlia ha deixat un mort i diversos desapareguts a causa de les inundacions, anirà perdent força. Tot i això, avui ens enviarà un front poc actiu que travessarà el territori d'oest a est. Així doncs, s'espera un matí tranquil i força assolellat a la majoria de comarques. A partir de migdia augmentaran els núvols i a la tarda s'esperen alguns ruixats al Pirineu, al nord de l'Empordà i a punts de l'oest i el sud del país que en general deixaran entre 1 i 5 l/m². La cota de neu voltarà els 1.800 metres.

La temperatura màxima pujarà arreu. S'arribarà a registres de 18 a 23 ºC al litoral i al prelitoral i de 16 a 21 ºC a la resta de l'interior. Ara bé, al Pirineu quedarà més baixa i sovintejaran els valors d'11 a 16 ºC.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

El vent es tornarà a reforçar durant les hores centrals de la jornada i fins a la nit. Ara bé, no serà tan intens com ahir. Hi haurà alguns cops de 50 o 60 km/h al centre i al sud del Principat, especialment a l'altiplà Central i cap al Camp de Tarragona.

La primera setmana sencera d'octubre començarà amb un ambient plenament de tardor. La jornada de demà serà assolellada a la majoria de comarques, si bé creixeran nuvolades a partir de migdia al nord-est que a la tarda deixaran algun xàfec a les comarques de Girona.

Amb el pas dels dies la temperatura màxima anirà pujant i fins i tot tornarà a fer calor entre dimecres i divendres. En canvi, les matinades continuaran sent fresques. Per tant, el contrast tèrmic entre les primeres hores del matí i el migdia s'accentuarà.

651x366 Diferència entre la temperatura màxima prevista per dijous respecte a la d'avui / Model GFS - ARAméteo Diferència entre la temperatura màxima prevista per dijous respecte a la d'avui / Model GFS - ARAméteo

Entre dimarts i dijous la probabilitat de pluja serà baixa. En conjunt dominarà el temps tranquil. A partir de divendres els xàfecs guanyaran terreny, i durant el cap de setmana vinent podria arribar una nova tongada de pluges, tot i que a hores d'ara no tots els models meteorològics es posen d'acord.