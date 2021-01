Es comença a dibuixar una situació de nevades per després de Reis

Ahir a la tarda hi va haver alguns ruixats febles i aïllats que van deixar escapar flocs de neu en comarques com les Garrigues, a la zona de les muntanyes de Prades i al Pirineu oriental. Ara bé, alguns d'aquests ruixats van quedar ancorats en un sector molt reduït a cavall del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà, on va nevar amb ganes i durant diverses hores. Es van arribar a acumular gruixos de més d'un pam a Rocabruna (Ripollès, 970 m).

La temperatura mínima d'avui ha estat semblant o una mica més baixa que la d'ahir, tot i que en punts de les comarques de Girona i a l'interior de les Terres de l'Ebre ha pujat lleugerament. S'ha arribat a:

-11 ºC a Guixers

-8 ºC a la Seu d'Urgell

-6 ºC a Sant Salvador de Guardiola

-5 ºC a Seròs

-2 ºC a Banyoles

-1 ºC a Castell d'Aro

-1 ºC al Vendrell

-1 ºC a Alcanar

0 ºC a Viladecans

1 ºC a Riudecanyes

Avui serà una jornada força assolellada a les comarques de l'oest i el sud, tot i alguns bancs de boira gebradora matinal en punts de Ponent que es dissiparan al llarg del matí. A la resta hi haurà intervals de núvols. Durant la tarda i fins a mitjanit hi ha la possibilitat que algun ruixat pugui fregar la costa, tot i que majoritàriament descarregaran sobre el mar. Ara bé, la cota de neu voltarà entre els 100 i els 300 metres, de manera que es podrien veure voleiar alguns flocs en zones elevades del litoral. És per aquest motiu que hi ha vigent un avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A banda, com va passar ahir, hi haurà ruixats de neu al Pirineu que podrien arribar fins al nord de l'Alt Empordà.

651x366 Probabilitat que avui s'acumulin més de 0,5 l/m² / Model GFS - ARAméteo Probabilitat que avui s'acumulin més de 0,5 l/m² / Model GFS - ARAméteo

La temperatura màxima serà més baixa. Això farà que costi trobar indrets on se superi la marca dels 10 ºC. Se situarà entre 0 i 5 ºC al Pirineu, entre 3 i 8 ºC al Prepirineu i la depressió Central i entre 6 i 11 ºC a la resta.

Demà serà un dia més tranquil, amb algun banc de boira gebradora matinal al nord de Ponent i de l'Altiplà Central i amb sol a la resta. Ara bé, tot i això, s'espera que la nit de Reis sigui la més freda de la setmana. Les glaçades s'estendran encara més i hi haurà valors d'entre -8 i -3 ºC a la majoria de comarques de l'interior. Davant d'aquesta situació de fred ben viu, l'SMC manté vigent un avís per al centre i el nord del país.

⚠ El Servei Meterològic de Catalunya emet avis de Situació Meteorològica de Perill ( #SMP) per fred ⚠



➡ Dt. a Dj.



➡ LLindar que es pot superar: onada de fred



➡ Grau de perill max 🟠 4/6



➡ Zona: Pirineu, Prepirineu i zones de l'interior i del prelitoral. pic.twitter.com/JuCkn1gJLA — Meteocat (@meteocat) January 4, 2021

Amb el pas dels dies, els models meteorològics comencen a aclarir el panorama per a la segona meitat de la setmana. La situació canviarà amb l'arribada d'una baixa pel sud, que portarà associada una situació de llevant. Així, dijous serà un dia rúfol i molt fred, ja que la manca de sol farà que la temperatura no pugui pujar gaire durant el dia. A més, hi podria haver precipitacions febles a la meitat sud del territori, amb una cota de neu entorn als 200 o 400 metres.

A partir de divendres sembla que arribaria la part més activa de la pertorbació, amb precipitacions més generalitzades i amb una cota de neu que tendiria a pujar, sobretot dissabte. Ara bé, en algunes zones del Principat l'aire fred podria quedar estancat i això faria endarrerir l'ascens de la cota de neu.