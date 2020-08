Pic d’intensa calor entre divendres i dissabte: tornen els 40 ºC

Just fa una setmana s’iniciava una onada de calor molt intensa a Catalunya que va fer que es registressin les temperatures més altes de tot l’estiu. El pic de calor més fort va ser divendres passat, dia 31 de juliol, en què en alguns sectors de l’oest van passar dels 40 ºC i es va arribar als 41. Sembla mentida com a vegades coincideixen les coses, i més en el món de la meteorologia, en què intervenen grans masses d’aire, però de tant en tant passa i just una setmana després de les altíssimes temperatures tornarem a viure una situació força similar.

Demà divendres i dissabte hi haurà novament un pic de calor amb uns valors de temperatura extrems. A la majoria de l’interior els termòmetres arribaran fins als 35 ºC, i els més alts se situaran a la Catalunya Central, al Prepirineu, a l’interior de la vall de l’Ebre i especialment al pla de Lleida, on s’assoliran els 38 ºC de manera generalitzada, però puntualment podrien enfilar-se fins als 40 ºC. Una calor excepcional, però sembla que cada any es repeteix la jugada.

651x366 Temperatura màxima prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per divendres / Model GFS - ARAméteo

Tot i que a la costa la temperatura no s’enfilarà tant, per l’efecte de la marinada, sí que la xafogor serà alta, amb una sensació tèrmica que passarà per sobre dels 35 ºC al centre de la jornada. Per tant, també serà un dia molt pesat a tota la façana litoral. I sembla que aquesta temperatura alta no s’enretirarà tan fàcilment.

Els models insisteixen que aquesta glopada d’aire càlid provinent del nord d’Àfrica, i que afectarà de valent també la part occidental d’Europa, amb temperatures que arribaran també als 40 ºC al sud de França i fins als 37 ºC a París o els 35 ºC a Londres, es mantindrà fins a la setmana vinent. Alguns models de referència entreveuen un canvi a partir del 12 d’agost, dimecres que ve, amb l’arribada d’una pertorbació a les capes altes de l’atmosfera que farà desplaçar la massa subtropical i portarà una renovació de l’aire i una davallada de la temperatura, amb un patró molt similar com el que hem tingut a inicis d’aquesta setmana.

651x366 Temperatura prevista a 850 hPa per divendres / Model GFS - ARAméteo Temperatura prevista a 850 hPa per divendres / Model GFS - ARAméteo

Encara queden dies perquè això passi i les coses poden canviar o ser totalment diferents. I és que hi ha alguns models que no entreveuen aquest canvi de temps i mantenen l’hegemonia nord-africana a les capes altes i mitjanes de l’atmosfera. Caldrà anar seguint la situació per saber qui acaba tenint la raó.

En tot cas, i a més curt termini, durant el dijous i el divendres s’esperen dos dies força tranquils, amb un temps bàsicament assolellat. Demà podrien créixer algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb algun petit ruixat al sector occidental, i també arribarien alguns núvols alts i prims per l’oest del país al vespre. Dissabte el temps s’inestabilitzarà una mica, i això farà que els ruixats i tempestes siguin més abundants i extensos al nord i centre país durant la tarda i el vespre. I aquesta tendència seguirà les jornades següents, amb tardes de pluja al Pirineu i al Prepirineu.