La neu i el vent marcaran un inici de setmana molt més hivernal

Aquest matí la temperatura no és especialment baixa, però el vent torna a ser protagonista i rebaixa la sensació tèrmica. Avui el mestral i la tramuntana es deixaran sentir tot el dia, amb cops de vent que sobretot seran forts a les Terres de l'Ebre i al Pirineu. A la tarda les ventades també aniran a més en molts punts de l'Empordà. Durant la nit els Bombers han hagut d'atendre 8 incidències relacionades amb el vent, la majoria al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per a aquesta tarda

Aquest canvi de temps també provocarà una nova situació de nevades a cotes baixes que sobretot afectarà el Pirineu. Com ja va passar dimecres passat, avui la neu tornarà a caure de forma abundant en molts punts de la serralada, especialment a la Vall d'Aran, al nord del Pallars i a Andorra, però també en altre capitals pirinenques. El Meteocat alerta novament de la possibilitat que a partir dels 1.500 metres el gruix de neu pugui superar el mig metre de neu nova, però també a les cotes més baixes s'hi esperen acumulacions de més de 10 centímetres. Durant el matí no seran descartables algunes tímides nevades en punts als de l'altiplà central o de la Catalunya Central, però la situació de nord-oest fa difícil que avui nevi amb ganes fora del Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per avui dilluns Acumulacions de precipitació previstes per avui dilluns

Aquest dimarts els núvols seran més abundants en general i deixaran fins i tot alguns ruixats entre mig matí i mitja tarda. Les precipitacions afectaran sobretot comarques de la meitat oest però en general seran minses. La cota de neu rondarà al voltant dels 1.000 metres. Tornarà a nevar al Pirineu Occidental, però ho farà amb menys ganes que avui.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per dimarts Acumulacions de precipitació previstes per dimarts

El vent serà una de les constants aquesta setmana. Demà a la nit tornarà a bufar amb ratxes fortes al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, i durant la segona part de la setmana lectiva seguirà bufant moderat en moltes comarques, en aquest cas més aponentat.

El vent de l'oest farà que entre dijous i divendres la temperatura es dispari clarament a l'alça sobretot a la costa i al prelitoral, però el més probable a hores d'ara és que el cap de setmana l'ambient torni a ser molt d'hivern. Encara hi ha incertesa sobre com serà el temps del cap de setmana, entre divendres i dissabte no és descartable que hi hagi alguns ruixats sobtats i noves nevades al Pirineu, però encara és aviat per precisar sobre això.