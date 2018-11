Els xàfecs s'allargaran fins a mig matí però no marcaran el cap de setmana

Aquest matí el front que ens ha arribat durant la nit continua descarregant xàfecs en molts indrets de la meitat est. A la majoria de comarques els ruixats marxaran ràpidament, però a la demarcació de Girona podrien durar encara fins a mig matí, fins i tot amb estones de pluja intensa i alguns trons. També a Mallorca i a Menorca són possibles avui xàfecs sobtats i intensos fins a la tarda.

Aquesta nit les pluges han sigut especialment fortes a la Conca de Barberà, i tant aquí com al voltant del Camp de Tarragona és on s'han sentit més trons durant la nit. Entre les pluges més abundants entre ahir i les 8 del matí d'avui destaquem (en l/m2):

Blancafort, 63

Montblanc, 56

Sant Celoni, 41

Mataró, 40

El Port del Comte, 39

Tarragona, 32

Sant Pere Pescador, 32

La Granada, 32

Barcelona (Plaça de Sants), 33

Piera, 33

Anglès, 32

Vic, 21

Girona, 14

Lleida, 12

Un cop més la pluja ha arribat gairebé a tot arreu, i són escasses les estacions que han rebut menys de 5 o 10 l/m2. Una nova ploguda extensa que no tindrà, però, continuïtat durant el cap de setmana. Aquesta tarda les clarianes aniran guanyant terreny, el mestral bufarà amb cops de més de 50 km/h i la tramuntana també es deixarà sentir a l'Alt Empordà.

Demà el dia començarà novament amb molts núvols a causa del pas d'un altre front, però en aquest cas només cauran algunes pluges febles al Pirineu Occidental i quatre gotes en altres comarques de l'oest. En general aquest dissabte serà un dia amb núvols i clarianes que s'aniran combinant. Diumenge el sol predominarà de forma molt més clara.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La temperatura tendirà a pujar, especialment diumenge, que serà un dia d'estiuet. Sant Martí arribarà amb màximes per sobre dels 20º en molts indrets, temperatures que ara ja fa dues setmanes que no tenim. Demà la temperatura també serà més alta que avui, però el canvi serà menys notori, i sobretot a prop de mar el vent moderat rebaixarà una mica la sensació tèrmica.

540x306 Cops de vent previstos per a demà al matí Cops de vent previstos per a demà al matí

La setmana que ve no tornarà el fred, però tampoc s'instal·larà la sensació de migdies gairebé d'estiu. Hi ha indicadors que fan pensar que les pluges del novembre no s'acabaran aquí, i que a partir de dijous rebrem més borrasques amb capacitat per fer ploure en moltes comarques. Encara hi ha molta incertesa sobre això, però com veieu a sota d'aquest paràgraf, els pics en el gràfic de probabilitat de precipitació tornen a ser importants a partir de dijous.