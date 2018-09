Per què puja tant la marea durant un huracà?

Un dels vídeos que s'ha fet viral durant els moments previs a l'impacte de l'huracà 'Florence' a la costa de Carolina del Nord ha estat una espectacular animació de 'The Weather Channel', on es posa de relleu fins a quin punt pot ser perillosa la pujada del nivell del mar que s'espera en algunes ciutats pròximes a la costa. Un productor de vídeos de Nova York tuitejava ahir 'more't d'enveja CNN!', juntament amb el vídeo, un piulada que ha tingut més de 50.000 repiulades.

L'anomenada marea meteorològica (storm surge) ha estat un dels factors clau a l'hora de valorar els possibles riscos de l'huracà 'Florence', però, per què puja tant la marea quan arriba un huracà? Se sol dir que el fet que la pressió atmosfèrica sigui tan baixa quan arriba un huracà fa pujar sobtadament el nivell del mar, però aquest no és factor principal que explica les marees meteorològiques.

El fort vent que genera un huracà provoca que dins del mar es generin uns potents corrents verticals. Mentre l'huracà es manté a alta mar no hi ha res que impedeixi aquests corrents, però quan l'huracà arriba a la costa l'aigua ja no pot fer el moviment descendent, i és empesa amb molta força terra endins. Aquest fet, sumat al fort vent, provoca inundacions que poden arribar a provocar que ni les plantes superiors d'una casa puguin ser refugi.

Given the rarity of the magnitude of #Florence's storm surge forecast, it can be hard to grasp what that might look like or the impacts it could have on your community. We ask that you heed evacuation orders for your area if issued by local authorities. Time is running short! pic.twitter.com/Tg6wQnJMvK