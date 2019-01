Per què ens enrampem tant avui?

És molt possible que durant el dia d'avui us hàgiu enrampat diverses vegades amb altes persones, amb aparells elèctrics o amb el cotxe. És un clàssic de l'hivern sobretot en episodis de vent destacable. També són dies en què si us fregueu els cabells se us aixequen amb facilitat o us queden enganxats als dits.

Si això passa avui especialment és la baixada de la humitat a causa del vent de nord i nord-oest de les últimes hores. Aquest migdia a Barcelona hi havia entre un 30% i un 40% d'humitat segons el barri, a Girona també s'ha baixat del 30% en alguns moments i a Tarragona ha arribat a caure fins al 15%. Fins i tot a Lleida, on en aquesta època la humitat i la boira són habituals, aquest migdia la humitat ha arribat a baixar fins al 30% a causa del vent sec.

En general quan ens movem o pel simple fregament amb la roba generem electricitat. Quan la humitat és alta fàcilment alliberem aquesta electricitat en l'ambient, però quan baixa tendim a acumular-la fins a descarregar-la sobtadament quan toquem algun aparell o quan entrem en contacte amb algú altre.

En general les zones punxegudes i que sobresurten són les vies d'escapament d'aquesta electricitat, per això aquestes descàrregues es produeixen més fàcilment als dits. A l'hivern en general tendeixen a ser més freqüents, sobretot perquè portem més quantitat de roba i materials com el cotó i la llana. Hidratar-se bé la pell i evitar el calçat amb sola de goma són bons consells per mirar de picar-se menys.