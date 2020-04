La reducció de la contaminació ha fet possible veure l'Himàlaia des de més de 150 km de distància

La contaminació és el nostre pa de cada dia en ciutats de l'Índia com Nova Delhi, Ludhiana i Jalandha. És habitual que la concentració de partícules PM2.5 se situï molt per sobre del valor recomanat per l'OMS. Tant és així que, de fet, a l'Índia hi ha 21 de les 30 ciutats més contaminades del món, segons l'informe de qualitat de l'aire IQAir AirVisual 2019.

El confinament de la població a causa de la incidència del covid-19 en aquest país ha fet reduir notablement la contaminació. Les dades indiquen que la concentració de PM2.5 el dia 29 de març va ser un 26% inferior al valor més baix de l'any passat fora de l'època monsònica, registrat a finals de juny.

Una de les conseqüències de la notable millora de la qualitat de l'aire ha sigut l'augment de la visibilitat. Això ha afavorit que aquests dies s'hagi pogut veure l'Himàlaia, la serralada més alta del món, des de la regió del Panjab.

Molts habitants de la ciutat de Jalandhar, a més de 170 km de les muntanyes de Dhauladar, s'han sorprès de poder veure els pics de més de 4.500 metres a la llunyania. Segons expliquen alguns testimonis, feia molts anys que no passava, precisament a causa de la pol·lució.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍 #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R — TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR — Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020

Els mesos de juliol, agost i setembre, quan les pluges són molt abundants i contínues, la contaminació sol ser molt baixa. Tot i això, els núvols, les precipitacions i l'elevada humitat impedeixen que la serralada es pugui veure des de la zona.