Aquesta setmana el Meteocat ha fet públic el seu informe relacionat amb les dades meteorològiques de la tardor, una estació que feia dècades que no era tan plujosa. De manera general ha sigut la tardor més plujosa de les últimes dècades, i a les Terres de l'Ebre cal tirar 40 anys enrere per trobar-ne una de més humida.

L'històric Observatori Fabra del Tibidabo ha registrat la quarta tardor més plujosa en més de 100 anys, només el 1987, el 1994 i el 1959 hi va ploure més durant els mesos de setembre, octubre i novembre. A l'Observatori de l'Ebre, la tercera més humida amb dades des del 1905. L'octubre ha sigut clarament el mes amb més puja dels tres, en moltes comarques hi va ploure tres vegades més del normal, i en algun punt del Camp de Tarragona es va gairebé quintuplicar la pluja habitual del mes.

De tota manera, no a tot arreu hi ha plogut més del compte. L'empatx de borrasques de sud i de llevant ha provocat que al vessant nord del Pirineu la tardor hagi sigut més seca del normal, en alguns punts de la Vall d'Aran hi ha plogut i nevat fins a un 30% menys del que ho sol fer durant aquests mesos.

540x306 Tant per cent de precipitació respecte a la normalitat, mes a mes Tant per cent de precipitació respecte a la normalitat, mes a mes

La pluja i el temps mogut no han evitat que aquesta hagi sigut una tardor amb temperatures clarament per sobre del que tocaria. Malgrat que abans de la castanyada vam tenir uns quants dies de fred prematur, en conjunt els tres mesos per separat han tingut temperatures per sobre de la mitjana del període de referència 1961-1990. En punts de la Catalunya Central, Ponent, el Prepirineu Occidental, la Plana de Vic, a l’Alt Empordà i a la ciutat de Barcelona l'anomalia de temperatura ha arribat a superar els 2 ºC per sobre de la mitjana. En general des del febrer no hi ha un mes en què la temperatura mitjana se situï per sota de la normal.

540x306 Només l'octubre i puntualment el novembre van ser més freds del normal en algunes comarques Només l'octubre i puntualment el novembre van ser més freds del normal en algunes comarques

Malgrat les pluges abundants, aquesta no ha sigut una tardor especialment fosca. En moltes comarques les hores de sol han estat molt a prop de la normalitat, només en alguns punts de la Catalunya Central i en força comarques de Girona hi ha hagut entre un 5% i un 10% menys d'hores de sol del normal.