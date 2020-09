La temporada d’huracans es podria quedar sense noms aquest 2020

Entre l’agost i el setembre és quan és més favorable la formació de ciclons tropicals a l’Atlàntic Nord. De fet, just demà, 10 de setembre, és quan acostuma a haver-n'hi la màxima activitat, segons les dades climatològiques. Per aquestes dates és quan la superfície de l’oceà arriba a la temperatura més elevada, amb una cisalla baixa en latituds tropicals i subtropicals. En aquest context, qualsevol petita pertorbació o ona en aquestes zones càlides de l’oceà té molts números de desenvolupar-se i convertir-se en un cicló tropical.

Però enguany una anomalia positiva i més càlida de la temperatura de l’oceà i una cisalla més baixa, està causant que la temporada d’huracans i de tempestes tropicals sigui especialment activa. Fins ara s’han registrat disset sistemes, una xifra rècord abans de finalitzar la primera meitat de setembre. A causa d’aquesta inusual activitat, la llista de noms per anomenar els huracans i les tempestes tropicals es podria acabar i caldria recórrer a l’alfabet grec per designar-los.

Aquesta llista és formada per 21 noms. Fins al 2005 mai s’havia arribat a aquest nombre de sistemes organitzats, però en aquella temporada la llista es va acabar i els últims sis sistemes van ser anomenats amb lletres de l’alfabet grec. Aquest any, si tot continua com està previst, seria el segon en la història que el Centre Nacional d’Huracans dels EUA hauria de recórrer a les lletres gregues.

Reminder: @NOAA's official forecast predicts between 19 and 25 named storms this year. As of #Rene, we are on storm #17.



#25 would be #Delta. — The Weather Channel (@weatherchannel) September 8, 2020

Com evolucionarà l’Atlàntic els pròxims dies?

Les últimes tempestes tropicals, Paulette i Rene, s’han format recentment prop de Cap Verd i avancen cap a l’Atlàntic central i s'intensifiquen progressivament. Rene, l’última tempesta tropical que s'ha format, la número 17 de la llista, s’ha desenvolupat onze dies abans que Rita l’any 2005, una temporada que fins ara tenia el rècord de tenir la tempesta tropical número 17 més primerenca des que hi ha registres.

En aquesta línia, els models no paren i continuen ben animats i encoratjats, perquè preveuen el desenvolupament de diverses ones i pertorbacions al llarg de les dues setmanes vinents que podran generar nous ciclons tropicals a l’Atlàntic. Caldrà seguir atentament i vigilar de ben a prop l’oceà i especialment les zones tropicals i subtropicals d’Amèrica del Nord i d'Amèrica Central, que és on és més probable que acabin impactant aquests sistemes tropicals.