El tercer març més càlid a escala mundial, però no a Europa

Malgrat que tant a casa nostra com en l'àmbti europeu el mes de març ha estat en general més fred del normal, a escala global no ha estat ben bé així. Ben al contrari. Es tracta del tercer març més càlid. Tot plegat és el que es desprèn dels càlculs fets des de Copernicus Climate Change, el programa científic d’observació de la Terra de la Unió Europea, de la qual l’Organització Meteorològica Mundial se n’ha fet ressò.

Potser sobta que els mesos de març de 2016 i 2017 fossin més càlids que no pas aquest, tenint en compte que ens trobem en un context d’escalfament global. Els mateixos científics de Copernicus destaquen que tot i no superar el rècord de l’any passat, es manté la tendència d’escalfament de 0,18 ºC per dècada. Cal tenir clar que aquest escalfament és progressiu, però amb petites oscil·lacions.

La temperatura ha estat inusualment elevada a una extensa zona que va des del nord-est d’Àfrica fins a la Xina i l'Índia. Precisament, el Pakistan ha viscut una onada de calor molt intensa a les acaballes del mes que va deixar registres de més de 45 ºC. L’informe destaca que com a mínim 34 estacions meteorològiques oficials van trencar els rècords de temperatura màxima en un mes de març, uns valors de més de 10 ºC per sobre del normal. D’aquí ve la contribució més gran a l’anomalia tèrmica positiva a escala planetària.

A banda de la temperatura, el març passat ha estat de rècords, en alguns països. La pluja ha estat molt abundant a bona part del continent europeu. Destaca que, de mitjana, Espanya ha rebut 163 mm de precipitació, més del triple del normal. Un fet semblant ha passat a la zona mediterrània de França, on s’ha duplicat en alguns casos i en altres quadruplicat la quantitat de precipitació recollida respecte a la mitjana climàtica.

540x306 Tant per cent de la precipitació mensual recollida respecte a la mitjana climàtica / ORGANITZACIÓ METEOROLÒGICA MUNDIAL Tant per cent de la precipitació mensual recollida respecte a la mitjana climàtica / ORGANITZACIÓ METEOROLÒGICA MUNDIAL

També s’esmenten alguns episodis de pols en suspensió que van portar mala visibilitat i precipitacions en forma de fang. Entre els dies 20 i 21 de març una ventada es va endur sorra del Sàhara cap a l’est, que entre els dies 23 i 26 va arribar al nord-est del Mediterrani i fins a Iran. Aquesta situació va deixar una imatge ben curiosa: el Caucas es va tenyir de marró a causa de la neu amb fang que hi va caure.