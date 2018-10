Una nit tòrrida a l'Àrtic i quatre dades més d'un estiu de calor extraordinària a Europa

Aquest 2018 és fins ara el quart any més càlid que s'hagi registrat el planeta, amb dades des del 1880. La dinàmica del canvi climàtic torna a ser evident, i aquest any a Europa s'ha manifestat especialment durant l'estiu. La calor intensa s'ha fet present arreu, però han estat els països del centre i del nord del continent els que proporcionalment han tingut temperatures més extraordinàries. Repassem cinc dades xocants:

Nit tòrrida al Cercle Polar Àrtic

Que a Barcelona la temperatura no baixi dels 25º en tota la nit ja és un fet habitual, però que això passi dins del Cercle Polar Àrtic és totalment extraordinari. El 18 de juliol l'observatori del far de Makkaur, a Noruega, va registrar una temperatura mínima de 25,2º. Una onada de calor va provocar el que s'anomena una nit tòrrida, és a dir, quan la temperatura no baixa dels 25º, a més de 70º de latitud. Al centre de Barcelona per cert aquest any hi ha hagut 12 nits tòrrides, iperò tot i que en són moltes no és un rècord, el 2015 n'hi va haver 18, 15 de les quals al juliol.

Rècord de dies d'estiu en ciutats com París o Frankfurt

Més enllà de pics de calor extraordinària, la temperatura s'ha mantingut alta durant períodes continuats. París ha registrat aquest any un rècord dels dies considerats d'estiu, és a dir, aquells en què la temperatura supera els 25º. Aquest any n'hi ha hagut 90, tres més que el 1947 que fins ara era el rècord, segons Méteo-France. La mitjana dels últims 30 anys ha estat de 47, és a dir, aquest any París ha tingut gairebé el doble de dies d'estiu del que sol ser habitual. A Frankfurt fins i tot s'ha superat el llindar dels 100 dies d'estiu, una cosa que tampoc havia passat des que es tenen dades. Només l'any 2003 s'havien arribat a superar els 90.

Anzahl der Sommertage an der Station Frankfurt-Flughafen 2018 (Stand: bis inkl. 9.9.2018) im Vergleich zu den Vorjahren. Am 9.9. wurde an dieser Station der 100. Sommertag für das Jahr 2018 gemessen. ( siehe auch: https://t.co/nb39hLubeN ) pic.twitter.com/pV42uqTUol — DWD Klima und Umwelt (@DWD_klima) 11 de setembre de 2018

108 dies sense glaçar al Pic del Migdia de Bigorra

Una altra dada extraordinària: per primer cop des que es prenen dades de temperatura al Pic de Migdia de Bigorra, al Pirineu francès, la temperatura s'ha mantingut sobre zero 108 dies seguits, segons va confirmar fa pocs dies Méteo-France. El pic del Migdia està situat a gairebé 2.900 metres d'altura, des del dia 14 de juny fins a la nit del 30 de setembre a l'1 d'octubre la temperatura no va baixar sota zero en aquesta cota. L'anterior rècord datava de l'any 1999, i en aquell cas hi va haver només 77 nits sense cap glaçada, dada que explica fins a quin punt l'estiu del 2018 ha sigut excepcional. Segons el Servei Meteorològic d'Andorra, també l'estació automàtica que hi ha instal·lada a les fonts d'Arinsal, a gairebé 2.700 metres, ha acumulat més de 100 dies sense cap temperatura negativa.

18 dies de calor intensa a Estocolm

La capital de Suècia ha tingut aquest any 12 dies en què s'hagin superat els 30º, un fet també sense precedents. Amb dades des de 1960, en un sol any s'havia arribat als 10 dies de calor intensa a Estocolm, va ser el 1999. Només al juliol ja n'hi va haver 12, segons ha pogut calcular la secció meteorològica de l'ARA a partir de les dades obertes del servei meteorològic de Suècia, SMHI.

Temperatura mitjana sense precedents

Globalment Europa ha tingut un estiu amb una mitjana de temperatura més de dos graus superior a l'habitual, una dada extraordinària que tampoc té precedents. En més de 100 anys no hi havia hagut un estiu tan calorós al continent, fins i tot el dramàtic estiu del 2003 va registrar temperatures en conjunt més baixes que enguany, llavors la temperatura mitjana va superar en 1,9º C els valors habituals, aquest any l'anomalia s'ha situat a prop dels 2,2º segons dades de la NOAA.