Els últims 4 anys han sigut els més càlids al món des que hi ha dades

L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) va confirmar ahir que el 2018 ha sigut el quart any més càlid al món des que es recullen dades. En el context dels últims anys aquesta dada no seria excepcional, si no fos perquè els únics tres anys amb temperatures més altes són precisament els tres últims. És a dir, qualsevol dels últims quatre anys ha sigut més càlid que qualsevol altre des de mitjans del segle XIX fins al 2014. I encara més, els 20 anys més càlids que s'han registrat mai al món s'han produït tots en els últims 22 anys.

La temperatura mitjana del 2018 ha sigut al voltant d'un grau superior a la de l'era preindustrial. Cal recordar que en l'acord de París signat fa poc més de tres anys, 195 països es van comprometre a que la temperatura del planeta no superés els dos graus de diferència respecte el període preindustrial, i a fer tots els possibles perquè no se superés els 1,5 graus, un objectiu que cada cop sembla més lluny d'assolir-se.

La temperatura mitjana d'aquest 2018 ha estat també uns 0,4 ºC més alta que la mitjana del període de referència 1981-2010. Segons el secretari general de l'Organització Meteorològica Mundial, Petteri Taalas, “la tendència de la temperatura a llarg termini és molt més important que la temperatura de cada any, i aquesta tendència és a l'alça”.

El 2019 ha arrencat també amb diversos fenòmens extrems. A Austràlia hi ha hagut el gener més càlid des que s'hi recullen dades i s'hi han produït onades de calor sense precedents. A Tasmània el mes passat va ser el mes més sec des que hi ha registres, fet que ha provocat greus incendis a la zona. En un comunicat fet ahir, l'Organització Meteorològica Mundial no va voler deixar passar l'oportunitat per respondre a les provocacions del president nord-americà Donald Trump, que arran de la fredorada que va afectar l'Amèrica del Nord la setmana passada va piular “en el bonic Oest Mitjà la temperatura de sensació està arribant als -50 ºC, què carai està passant amb l'escalfament global? Per favor torna aviat, et necessitem!”.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de gener de 2019

Segons Petteri Taalas la fredorada històrica que hi ha hagut a l'Amèrica del Nord “no desmenteix en absolut el canvi climàtic”. Segons Taalas, l'Àrtic s'està escalfant al doble de velocitat que la resta de la Terra, i la fusió ràpida del gel d'aquesta zona afecta els patrons de temps no només a l'Àrtic, sinó també de latituds més baixes.

Les prediccions de cara al 2019 no són optimistes, és probable que entrem en una nova fase del fenomen anomenat “El Niño”, un factor que en anteriors episodis ha estat clarament relacionat amb un augment de la temperatura del planeta. Segons una previsió emesa per servei meteorològic del Regne Unit, Met Office, la temperatura global aquest 2019 se situarà al voltant d'1,1 ºC per sobre del període preindustrial i podria batre fins i tot el rècord absolut del 2016.