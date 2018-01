Els últims tres anys han estat més càlids que qualsevol altre des que hi ha registres

L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) va confirmar ahir que el 2017 ha estat un altre any extremadament càlid al planeta. Tot i que no s'han superat les temperatures del 2016, l'any que acabem de tancar sí que se situarà entre els tres més càlids des del 1880. D'aquesta manera, el 2015, el 2016 i el 2017 hauran estat consecutivament més càlids que qualsevol dels anys anteriors com a mínim des de l'època preindustrial. Alguns sistemes de mesura de la temperatura global, com el de l'agència NOAA, fins i tot situen també el 2014 com un any més càlid que qualsevol dels anteriors.

Aquest any 2017 la temperatura global de la Terra s'ha situat 1,1 graus per sobre de la mitjana de l'època preindustrial, i 0,46 graus per sobre del període de referència 1981-2010. Segons el secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, 17 dels 18 anys més càlids des que hi ha registres s'han produït al segle XXI, i el grau d'escalfament dels últims tres anys ha estat excepcional. Taalas també va destacar ahir en un comunicat que l'escalfament de l'Àrtic ha estat especialment destacable, i que això tindrà repercussions importants i duradores sobre el nivell del mar i els patrons de temps en altres llocs del món. El pic d'extensió anual de gel de l'Àrtic aquest any va ser el més baix com a mínim dels últims 38 anys, al març la seva superfície va arribar als 14,42 milions de quilòmetres quadrats, 1,22 milions de quilòmetres quadrats per sota del màxim anual habitual dels últims 30 anys.

540x306 En vermell els anys de Niño, en blau els anys de Niña / OMM En vermell els anys de Niño, en blau els anys de Niña / OMM

El 2016 la temperatura es va disparar en part gràcies a l'efecte de l'esdeveniment climàtic del Niño, un fenomen que apareix periòdicament i que acostuma a fer pujar la temperatura de la Terra. El Niño es va acabar a principis del 2017 però la temperatura gairebé no ha baixat. El 2017 haurà estat segons l'OMM l'any més càlid sense un episodi del Niño mai registrat.

Entre els fenòmens més extrems d'aquest 2017 cal comptar-hi els huracans Irma, Maria i Harvey, els dos primers van provocar vents de més de 280 km/h en diverses zones del Carib i en àmbits com Florida. El tercer, sense provocar vents tan violents, va generar inundacions històriques a Texas i a Louisiana. Segons Taalas, la temperatura només explica una part de la història, els valors tèrmics extrems d'aquest 2017 han anat acompanyat de fenòmens extrems arreu del món. La temporada d'huracans ha estat la més activa des del 2005.

Les previsions fan pensar que aquest any hi haurà un episodi climàtic invers, la Niña, cosa que farà molt difícil que aquest 2018 hi hagi un nou rècord de temperatura a escala global. Segons els pronòstics de l'agència britànica Met Office, la temperatura mitjana global del 2018 se situarà al voltant d'un grau per sobre de la mitjana de l'era preindustrial. Serà probablement un altre any molt càlid, però no el més càlid.