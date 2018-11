Els metges convoquen una vaga a tots els ambulatoris de Catalunya

El sindicat Metges de Catalunya (MC), majoritari entre els facultatius catalans, convocarà a la vaga els 5.000 metges d'atenció primària a tots els ambulatoris de Catalunya a causa del "deteriorament del sistema sanitari" català. El sindicat ha convocat una roda de premsa aquest dimecres per donar a conèixer els detalls i la data de la convocatòria, que probablement serà després del 25 de novembre, dia en què es fan les oposicions per optar a 1.343 places de medicina de família i comunitària i a 208 de pediatria.

El secretari del Sector Primària ICS de MC, Oscar Pablos, i el secretari general del sindicat, Josep Maria Puig, faran una crida als metges de capçalera, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs dels 288 equips d'atenció primària (EAP) de l'Institut Català de la Salut (ICS) perquè secundin la protesta.

Segons fonts del sindicat, la convocatòria de vaga es fa "per exigir millores assistencials i laborals que frenin la precarització progressiva del primer nivell assistencial".

La vaga de metges es portaria a terme deu anys després de la que van protagonitzar 38 centres d'assistència primària gestionats per l'ICS per protestar per la sobrecàrrega de feina, el col·lapse de les consultes i la millora de la qualitat assistencial, les mateixes reivindicacions dels metges de capçalera actuals.

El departament de Salut comprèn la situació dels metges i assegura que està buscant metges de primària per contractar, però que no en troba. L'ICS calcula que necessita uns 200 metges de capçalera i assegura que té els recursos per contractar-los, però que no troba facultatius disposats.